Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ

"Конечно, в наших долгосрочных интересах иметь хорошие отношения с нашим соседом, Россией, но для этого их политика и поведение также должны стать добрососедскими. Я убеждена, что ратификация Эстонией и Россией подписанного пограничного договора по-прежнему отвечает интересам Эстонии", - заявила Лийметс во вторник в парламенте, представляя доклад о внешней политике правительства.

Она заверила, что правительство принципиально готово продвигаться в этом вопросе. Министр напомнила, что тест пограничного договора был подписан 18 февраля 2014 года. И этот договор поддерживает нынешний кабинет.

"Заключение пограничного договора с Россией окажет позитивное влияние на политику безопасности Эстонии, так как поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях, позволит избегать возможные недоразумения и неверное понимание в такой важно теме, как как территории государств", - сказала Лийметс.