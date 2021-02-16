Вт, 16.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ
1 мин для прочтения

Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ

Эва-Мария Лийметс во время выступления перед Рийгикогу. ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, пишет Postimees.

"Конечно, в наших долгосрочных интересах иметь хорошие отношения с нашим соседом, Россией, но для этого их политика и поведение также должны стать добрососедскими. Я убеждена, что ратификация Эстонией и Россией подписанного  пограничного договора по-прежнему отвечает интересам Эстонии", - заявила Лийметс во вторник в парламенте, представляя доклад о внешней политике правительства.

Она заверила, что правительство принципиально готово продвигаться в этом вопросе. Министр напомнила, что тест пограничного договора был подписан 18 февраля 2014 года. И этот договор поддерживает нынешний кабинет.

"Заключение пограничного договора с Россией окажет позитивное влияние на политику безопасности Эстонии, так как поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях, позволит избегать возможные недоразумения и неверное понимание в такой важно теме, как как территории государств", - сказала Лийметс.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан двусторонний пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала подпись под договором. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back