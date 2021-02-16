Владелец Т1 предпримет последнюю попытку спасти торговый центр

Харьюский уездный суд своим постановлением закрыл производство о санации Tallinna Moekombinaat, а окружной суд оставил без удовлетворения поданную самой фирмой, а также ее кредиторами, включая Merko Ehitus, апелляцию с просьбой об отмене решения уездного суда.

«Aкционерное общество Tallinna Moekombinaat решило оспорить решение и сегодня подало апелляцию в госсуд», - известил Pro Kapital биржу в понедельник вечером.

Во время спора реорганизационная процедура будет продолжена, последствия инициирования реорганизационной процедуры будут по-прежнему распространяться на Tallinna Moekombinaat, а торговый центр T1 продолжит свою повседневную деятельность, сообщает Pro Kapital.

Кредитор хочет банкротства

Профинансировавшие строительство центра на общую сумму 65 миллионов евро американская компания по управлению активами Sixth Street Partners и связанный с ней кредитный агент Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. еще до реорганизации начали предлагать более мелким кредиторам своего рода "пряники", если те проголосуют против плана реорганизации.

Согласно плану cанации кредиторы делятся на три группы: 1) требования, обеспеченные залогом, не уменьшаются, а отсрочиваются, а проценты на остаток выплачиваются из расчета 3,75% годовых (в т.ч. требование Lintgen в том объеме, в котором оно обеспечено); 2) необеспеченные претензии уменьшаются на 60%, претензии оплачиваются по частям, проценты не выплачиваются; 3) требования уменьшены на 80%, и взыскание подлежит погашению по группам 1 и 2, выплаты процентов не производятся (акционеры T1).

Присяжный адвокат Анника Яансон, представляющая Tallinna Moekombinaat, заявила, что от банкротства не выиграет никто, кроме Lintgen, поскольку даже самые крупные кредиторы с необеспеченными требованиями останутся без денег. Она сказала, что единственная цель крупнейшего кредитора - можно дешевле приобрести центр T1 в рамках процедуры банкротства.

Хотя в июне Харьюский уездный суд решил продолжить производство по санации Tallinna Moekombinaat и назначил двух экспертов для его оценки, кредитор обжаловал это решение. Окружной суд отменил решение, поскольку уездный суд должен был дополнительно проанализировать и обосновать некоторые из предварительных условий возбуждения экспертного производства.

Новым решением, вынесенным в августе, уездный суд прекратил процедуру санации, так как признал компанию постоянно неплатежеспособной. Тогда Pro Kapital заявила, что, согласно заключениям экспертов, назначенных судом, проблемы с планом санации можно решить.

Однако кредитор приветствовал решение суда. «Если начнется процедура банкротства, Lintgen намерен сотрудничать с банкротным управляющим, чтобы торговый центр оставался открытым. Процедура должна лишь минимально влиять на повседневную работу центра, чтобы она не затрагивала арендаторов и посетителей T1 », - сказал Тоомас Вахер, юридический представитель Lintgen.

Обошлось бы дорого

Pro Kapital подсчитала, что банкротство обойдется им примерно в 27 миллионов евро. Кредит, предоставленный материнской компанией (по состоянию на второй квартал прошлого года), составит 22,2 миллиона евро, проценты - 2,6 миллиона евро, неоплаченные счета - 300 тысяч евро, а также собственный капитал 2,2 миллиона евро от убытков

Убыток Tallinna Moekombinaat, которая владеет и управляет центром, образуется за счет выданного материнской компанией кредита в размере 22,2 миллиона евро, 2,6 миллиона евро процентов, 300 тысяч евро неоплаченных счетов, а также собственного капитала в 2,2 миллиона евро.

«Негативный сценарий не влияет на ликвидность группы или краткосрочные денежные потоки. Такая ситуация могла бы повлиять на долгосрочные денежные потоки концерна, в первую очередь в связи с кредитами и выплатой процентов», - отметили в Pro Kapital Grupp.