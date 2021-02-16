В одном из городов Харьюмаа в прошлом году беспрецедентно подорожали все виды недвижимости

По словам Лаури Эско, коронавирус затронул рынок недвижимости по всей Эстонии, и в целом сделок было совершено гораздо меньше, чем в 2019 году. «Удивительно, но Кейла не продемонстрировал такого статистического эффекта в конце года, а, скорее наоборот, все цифры выросли», - сказал Эско.

«Благодаря хорошему железнодорожному сообщению и постоянному росту жилых районов на границе Таллинна, Кейла становится все более привлекательным местом для жизни. Люди хотят уехать из столицы, но недалеко. А так как выбор объектов для покупки в Кейла невелик, постоянно растут и спрос, и цены», - сказал Эско.

По состоянию на начало февраля 2021 года в Кейла выставлено на продажу 30 квартир, а внаем хотят сдать 21 квартиру. Ежемесячная плата за наем самой дешевой квартиры составляет менее 200 евро, а самой дорогой - 900 евро.

Цена квадратного метра квартиры в Кейла за год выросла на 83 евро

Согласно статистике Земельного департамента, в 2020 году в Кейла было совершено 165 сделок купли-продажи квартир, что на девять больше, чем в 2019 году. В 2020 году квадратный метр квартиры в Кейла стоил в среднем 1310 евро, что на 83 евро или на 6,3% больше, чем в прошлом году. В 2020 году самая дорогая квартира в городе Кейла была продана за 212 500 евро.

В 2020 году в Кейла был продан 21 частный дом, что на три больше, чем в 2019 году. «Как и в случае с квартирами, активность на рынке домов Кейла в последние два года была стабильной», - прокомментировал консультант по недвижимости 1Partner.

Средняя цена квадратного метра частного дома в Кейла выросла на четыре процента до 1332 евро. По состоянию на начало февраля этого года в Кейла выставлено на продажу всего девять домов.

В прошлом году средний квадратный метр земельных участков под жилищное строительство в Кейла стоил 50 евро, что почти на 19 евро больше, чем в позапрошлом году. «Сделок с земельными участками в Кейла совершается относительно мало, в прошлом году их было всего 15, а годом ранее – вообще девять. Отсутствие сделок связано с тем, что город Кейла имеет свои границы, и землю нельзя получить из воздуха», - прокомментировал Эско.

По состоянию на февраль 2021 года в Кейла выставлено на продажу семь участков под жилую застройку.