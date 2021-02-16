Компания Jaguar Land Rover объявила о планах перехода на производство одних электромобилей

Как пишет Bloomberg , переход JLR на производство электрокаров обойдется компании примерно в 3,5 млрд долларов инвестиций в год. По словам главы компании Тьерри Боллоре , компания обладает необходимыми технологиями и знает, как осуществить свой план.

Thierry Bolloré, CEO, launches new Reimagine strategy.



See us reimagine the future of modern luxury. Over the next five years, @LandRover will welcome six all-electric variants and @Jaguar will undergo a renaissance as a pure electric luxury brand.https://t.co/EcJzaiSk9Y pic.twitter.com/Lp1DdKeuBB — Jaguar Land Rover (@JLR_News) February 15, 2021

Стоит отметить, что в настоящее время JLR имеет небольшой опыт в создании электрокаров. В линейке Jaguar и Land Rover есть несколько гибридов, а также полностью электрический Jaguar I-Pace, однако последний не пользуется большим спросом. При этом отказ от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания может привести к сокращениям работников британского завода Jaguar.

Также стоит отметить, что в прошлом году JLR выплатила 35 млн фунтов стерлингов штрафов за несоответствие ужесточившимся требованиям к выбросам углекислого газа.

Напомним, власти многих европейских стран намерены запретить продажи новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями в обозримом будущем для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов. Так, правительство Великобритании в ноябре прошлого года приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

Лидером по переходу на электрокары и гибриды среди европейских стран является Норвегия, где в прошлом году почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%). Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2019 годом, когда в Норвегии на долю таких машин пришлось 56% продаж. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили, и с учетом итогов 2020 года эта перспектива выглядит вполне реалистичной.