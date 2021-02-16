В Эстонии началась вакцинация спасателей и полицейских

Об этом BNS сообщил министр внутренних дел Кристиан Яани. «Мы попытаемся провести вакцинацию наших сотрудников в высоком темпе, чтобы полицейские и спасатели, каждый день отвечающие за нашу внутреннюю безопасность, были бы защищены от COVID-19. Важно также, чтобы мы смогли сократить до минимума вероятность соприкосновения с вирусом для полицейских и спасателей, отправленных на самоизоляцию или заболевших, чтобы обеспечить сохранение внутренней безопасности на высоком уровне», - подчеркнул Яани.

По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Андреаса Анвельта, крайне важно, чтобы здоровье людей, оберегающих жителей Эстонии от различных опасностей, было бы защищено. «Спасатели ежедневно подвергают свою жизнь опасности, приходят на помощь «неотложке», если надо. Наша задача — спасать жизни и людям, выполняющим такую работу, нужно меньше всех тратить силы на то, чтобы еще защитить и свое собственное здоровье, и своих близких», - отметил Анвельт.

Заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Янне Пикма добавила, что теперь когда появилась возможность начать вакцинацию, следует предпринять все силы для того, чтобы работники департамента, а также добровольцы смогли бы пройти вакцинацию во всех крупнейших центрах по всей Эстонии.

Вакцинацию сотрудников сферы внутренней безопасности в Эстонии проводят по всей стране сотрудники партнера Больничной кассы, фирмы Qvalitas Arstikeskus. Им будут введены две дозы вакцины изготовителя AstraZeneca.