Вт, 16.02.2021
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Вячеслав Иванов
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Раймонд Кальюлайд: нужно освободить квартирные товарищества от обязанности убирать тротуары

Уборка снега в Таллинне. ФОТО: Peeter Langovits

Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд хочет отменить положение Строительного кодекса, которое обязывает собственников квартир и домов убирать тротуары. В зимнее время года это также означает очистку тротуаров от снега, вывоз снега и борьбу с гололедицей. Согласно готовящемуся законопроекту, за уборку тротуаров впредь будут отвечать местные самоуправления.

«Несправедливо и непрактично, что собственники домов и квартирные товарищества должны заниматься, например, чисткой тротуаров, которые принадлежат городу. Часть собственников справляется со своими обязанностями, но есть и такие, кто игнорирует требования закона или просто не в состоянии ухаживать за тротуарами. Из-за этого в снежные зимы пожилым людям и родителям с маленькими детьми очень сложно передвигаться по городу. До внесения законопроекта в производство Рийгикогу я хочу получить обратную связь от местных самоуправлений и других причастных к делу сторон», – отметил Кальюлайд. 

Кальюлайд обратился в Союз городов и волостей, Центральный союз собственников недвижимости и Союз квартирных товариществ, чтобы узнать их мнение о возможной отмене данного положения Строительного кодекса. В Cеверо-Эстонскую региональную больницу и в Таллиннскую скорую помощь отправлен запрос по травмам, которые люди получают во время падения на скользких тротуарах.

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