Раймонд Кальюлайд: нужно освободить квартирные товарищества от обязанности убирать тротуары

«Несправедливо и непрактично, что собственники домов и квартирные товарищества должны заниматься, например, чисткой тротуаров, которые принадлежат городу. Часть собственников справляется со своими обязанностями, но есть и такие, кто игнорирует требования закона или просто не в состоянии ухаживать за тротуарами. Из-за этого в снежные зимы пожилым людям и родителям с маленькими детьми очень сложно передвигаться по городу. До внесения законопроекта в производство Рийгикогу я хочу получить обратную связь от местных самоуправлений и других причастных к делу сторон», – отметил Кальюлайд.