Движение на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама регулируется временными светофорами

В результате произошедшего сегодня рано утром ДТП в Таллинне были серьезно повреждены кабели и конструкции светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама. В связи с этим потребовалось отключить и несколько систем светофоров на близлежащих перекрестках, поскольку все они получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.