Движение на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама регулируется временными светофорами

В результате произошедшего сегодня рано утром ДТП в Таллинне были серьезно повреждены кабели и конструкции светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама. В связи с этим потребовалось отключить и несколько систем светофоров на близлежащих перекрестках, поскольку все они получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.
Для обеспечения безопасности пришлось отключить светофоры на перекрестках Мере пст и улицы Садама, бульвара Мере и улицы Кай, бульвара Пыхья и улицы Суур-Раннавярава, а также на пешеходном переходе возле Горхолла.
Работа светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама была восстановлена в 13:53, на остальных перекрестках светофоры заработали несколько раньше.