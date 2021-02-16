Вт, 16.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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  • Таллинн
  • Движение на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама регулируется временными светофорами
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Движение на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама регулируется временными светофорами

Светофор. Иллюстративное фото. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В данный момент на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама работают временные светофоры - на месте поврежденных сегодня утром в ходе ДТП столбов установлены временные светофорные стойки.

В результате произошедшего сегодня рано утром ДТП в Таллинне были серьезно повреждены кабели и конструкции светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама. В связи с этим потребовалось отключить и несколько систем светофоров на близлежащих перекрестках, поскольку все они получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.

Для обеспечения безопасности пришлось отключить светофоры на перекрестках Мере пст и улицы Садама, бульвара Мере и улицы Кай, бульвара Пыхья и улицы Суур-Раннавярава, а также на пешеходном переходе возле Горхолла.

Работа светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама была восстановлена в 13:53, на остальных перекрестках светофоры заработали несколько раньше.

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