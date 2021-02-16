Из-за ДТП в центре Таллинна нарушена работа светофоров

Для обеспечения безопасности пришлось отключить светофоры на перекрестках бульвара Мере и улицы Садама, бульвара Мере и улицы Кай, бульвара Пыхья и улицы Суур-Раннавярава, а также на пешеходном переходе возле Горхолла. Все эти системы светофоров получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.
Таллиннский департамент транспорта занимается восстановлением безопасной работы перекрестков и установкой временных светофоров. К настоящему моменту нарушена лишь работа светофора, расположенного на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама. Работа светофоров на остальных перекрестках восстановлена.