Вт, 16.02.2021
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Март Хельме
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Из-за ДТП в центре Таллинна нарушена работа светофоров

Светофор. Иллюстративное фото. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В результате произошедшего сегодня рано утром ДТП в Таллинне были повреждены кабели и конструкции светофоров на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама, из-за чего потребовалось отключить и несколько систем светофоров на близлежащих перекрестках.

Для обеспечения безопасности пришлось отключить светофоры на перекрестках бульвара Мере и улицы Садама, бульвара Мере и улицы Кай, бульвара Пыхья и улицы Суур-Раннавярава, а также на пешеходном переходе возле Горхолла. Все эти системы светофоров получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.

Таллиннский департамент транспорта занимается восстановлением безопасной работы перекрестков и установкой временных светофоров. К настоящему моменту нарушена лишь работа светофора, расположенного на перекрестке бульвара Мере и улицы Садама. Работа светофоров на остальных перекрестках восстановлена.

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