Вамбола Пааво: откровенно о вакцинации

С коронапандемией мы живем почти год. Изначальная неизвестность сменилась вакцинами. Между странами идет соревнование, чтобы однажды наконец вернуться к нормальной жизни.

Проблема Эстонии заключается в масштабной вакцинации. К сожалению, пока для этого сделано недостаточно. Когда новые вакцины получат одобрение и объемы увеличатся до сотен тысяч, возникнет потребность в конвейерной вакцинации.

Наш план построен на системе семейных врачей, и это — ошибка. Семейный врач должен стать многостаночником: составить списки, обзвонить людей, подготовить процедуры. Если приглашенный на месте не появится, то все перевернется с ног на голову. Вакцина имеет цену золота и ей нельзя дать испортиться. Вместо отказавшегося нужно найти нового человека, но часто это оказывается невозможным. Близкой к абсурдной является ситуация в больницах, когда предназначенную медицинскому работнику дозу нельзя предложить кому-то другому. Ни региональной больнице, ни университетской клинике не разрешено пригласить на вакцинацию добровольца.

Процесс думания головой в Эстонии исключен. В Латвии желающие вакцинироваться могут зарегистрироваться в интернет-среде, государство разрешило в течение ближайших двух месяцев вакцинировать большее количество народа. У нас об этом даже не слышно, хотя мы являемся э-страной. Но вдруг вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе в итоге приступит к работе и начнет думать, как все организовать и составить логистику? До сих пор детально разработанного плана нет.

Право вакцинироваться нужно, конечно, передать частным клиникам. По внутренней информации именно Йессе против привлечения частных структур. У меня, как обычного гражданина, возникает оправданный вопрос: почему боятся работающих в частной медицине врачей-медсестер, но отдают предпочтения тем, кто работает в государственной системе? Если имеется чрезвычайная ситуация, необходимо прекратить эту дележку. Достаточно много тех, кто был бы готов заплатить за вакцину в частной клинике, но не может себе этого позволить. Из доброй воли государство могло бы все компенсировать и частным клиникам, ну, или хотя бы половину. Но это даже не обсуждалось. Не во всем нужно исходить из возможностей стариков и ставить на первый план их интересы.

Давайте откроем при больницах центры вакцинации! Палатки имеются как у Кайтселийта, так и у вооруженных сил. В Таллинне, Тарту и Пярну на парковках торговых центров могли бы стоять палатки для вакцинации. Можно организовать рассеивание людей, как в зоне ожидания, так и после вакцинации в зоне наблюдения. И снова, на это Департамент здоровья и Министерство социальных дел не идут. Латвия недавно сообщила, что будет устанавливать такие платка во всех крупных городах. Можно же взять пример. Кроме того, у нас имеются здания школ, где можно организовать вакцинацию местного населения, есть медицинские сестры и соответствующие кабинеты. Учителя не должны бегать по всему городу. То же самое с полицейскими и работниками торговли. Их можно было бы вакцинировать на местах. Основой всего является логистика.