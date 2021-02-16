Вамбола Пааво: откровенно о вакцинации
Непонятно, почему вакцинация в Эстонии никуда не двигается? Тут можно было бы многое сделать, пишет в Postimees журналист Вамбола Пааво.
Непонятно, почему вакцинация в Эстонии никуда не двигается? Тут можно было бы многое сделать, пишет в Postimees журналист Вамбола Пааво.
С коронапандемией мы живем почти год. Изначальная неизвестность сменилась вакцинами. Между странами идет соревнование, чтобы однажды наконец вернуться к нормальной жизни.
Проблема Эстонии заключается в масштабной вакцинации. К сожалению, пока для этого сделано недостаточно. Когда новые вакцины получат одобрение и объемы увеличатся до сотен тысяч, возникнет потребность в конвейерной вакцинации.
Наш план построен на системе семейных врачей, и это — ошибка. Семейный врач должен стать многостаночником: составить списки, обзвонить людей, подготовить процедуры. Если приглашенный на месте не появится, то все перевернется с ног на голову. Вакцина имеет цену золота и ей нельзя дать испортиться. Вместо отказавшегося нужно найти нового человека, но часто это оказывается невозможным. Близкой к абсурдной является ситуация в больницах, когда предназначенную медицинскому работнику дозу нельзя предложить кому-то другому. Ни региональной больнице, ни университетской клинике не разрешено пригласить на вакцинацию добровольца.
Процесс думания головой в Эстонии исключен. В Латвии желающие вакцинироваться могут зарегистрироваться в интернет-среде, государство разрешило в течение ближайших двух месяцев вакцинировать большее количество народа. У нас об этом даже не слышно, хотя мы являемся э-страной. Но вдруг вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе в итоге приступит к работе и начнет думать, как все организовать и составить логистику? До сих пор детально разработанного плана нет.
Право вакцинироваться нужно, конечно, передать частным клиникам. По внутренней информации именно Йессе против привлечения частных структур. У меня, как обычного гражданина, возникает оправданный вопрос: почему боятся работающих в частной медицине врачей-медсестер, но отдают предпочтения тем, кто работает в государственной системе? Если имеется чрезвычайная ситуация, необходимо прекратить эту дележку. Достаточно много тех, кто был бы готов заплатить за вакцину в частной клинике, но не может себе этого позволить. Из доброй воли государство могло бы все компенсировать и частным клиникам, ну, или хотя бы половину. Но это даже не обсуждалось. Не во всем нужно исходить из возможностей стариков и ставить на первый план их интересы.
Давайте откроем при больницах центры вакцинации! Палатки имеются как у Кайтселийта, так и у вооруженных сил. В Таллинне, Тарту и Пярну на парковках торговых центров могли бы стоять палатки для вакцинации. Можно организовать рассеивание людей, как в зоне ожидания, так и после вакцинации в зоне наблюдения. И снова, на это Департамент здоровья и Министерство социальных дел не идут. Латвия недавно сообщила, что будет устанавливать такие платка во всех крупных городах. Можно же взять пример. Кроме того, у нас имеются здания школ, где можно организовать вакцинацию местного населения, есть медицинские сестры и соответствующие кабинеты. Учителя не должны бегать по всему городу. То же самое с полицейскими и работниками торговли. Их можно было бы вакцинировать на местах. Основой всего является логистика.
Установим на улицах баннеры с лицами известных людей. Пусть Койт Тооме, Таня Михайлова или президент Кальюлайд призывают людей вакцинироваться. Это намного эффективнее, чем перепевы крупных политиков перед камерами. Если увидят известного певца или актера, который беспокоится о нашем здоровье, результат будет другим. И среди русскогоязычного населения. Определенная часть из них не хочет вакцинироваться или сомневается. Они ждут «Спутник-V». Если Европейский департамент здоровья даст «Спутнику» разрешение, нужно обратить взор в сторону Востока и поискать помощи и там. В свете приближающихся выборов, и охотясь за голосами русского населения, политикам придется сделать шаг, нравится им это или нет.