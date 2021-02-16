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Футбольные историки назвали лучшего тренера мира в XXI веке

Жозе Моуринью (слева) и Хосеп Гвардиола. ФОТО: Tim Keeton/PA

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имя лучшего тренера мира в XXI веке. Им стал нынешний наставник английского "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью, пишет Newsru.

58-летний специалист дважды приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы. В его активе также восемь чемпионских титулов в четырех европейских первенствах.

IFFHS ранжировала тренеров по итогам ежегодных рейтингов в соответствующей категории. Моуринью четырежды становился лауреатом ежегодной премии в XXI веке (2004, 2005, 2010, 2012) и на протяжении последних 16 лет регулярно входил в десятку лучших.

На второй позиции оказался главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон.

В десятку лучших также вошли Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса и Фабио Капелло.

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