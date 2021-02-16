Вт, 16.02.2021
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Хельдур Меэритс
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На этой неделе в Эстонию прибудет около 30 000 доз вакцины

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

В понедельник в Эстонии прибыло 12 870 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в конце недели ожидается поступление 16 800 доз препарата AstraZeneca – и это на 2400 доз меньше, чем планировалось.

Всего от трех производителей Эстония получила 104 670 доз. На складе Департамента здоровья сейчас находится 17 440 доз: 7260 – производства Pfizer/BioNTech, 2280 – Moderna и 7900 – AstraZeneca,пишет Rus.ERR.

«На складе должен быть запас, чтобы обеспечить людям вторую дозу вакцины. Стоит также учесть, что количество вакцины на складе постоянно меняется, одна часть хранится на складе, вторая находится в пути, а третья уже на месте», – сообщила советник по коммуникации Министерства социальных дел Эва Лехтла.

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