На этой неделе в Эстонию прибудет около 30 000 доз вакцины

Всего от трех производителей Эстония получила 104 670 доз. На складе Департамента здоровья сейчас находится 17 440 доз: 7260 – производства Pfizer/BioNTech, 2280 – Moderna и 7900 – AstraZeneca,пишет Rus.ERR .

«На складе должен быть запас, чтобы обеспечить людям вторую дозу вакцины. Стоит также учесть, что количество вакцины на складе постоянно меняется, одна часть хранится на складе, вторая находится в пути, а третья уже на месте», – сообщила советник по коммуникации Министерства социальных дел Эва Лехтла.