На этой неделе в Эстонию прибудет около 30 000 доз вакцины
В понедельник в Эстонии прибыло 12 870 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в конце недели ожидается поступление 16 800 доз препарата AstraZeneca – и это на 2400 доз меньше, чем планировалось.
В понедельник в Эстонии прибыло 12 870 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в конце недели ожидается поступление 16 800 доз препарата AstraZeneca – и это на 2400 доз меньше, чем планировалось.
Всего от трех производителей Эстония получила 104 670 доз. На складе Департамента здоровья сейчас находится 17 440 доз: 7260 – производства Pfizer/BioNTech, 2280 – Moderna и 7900 – AstraZeneca,пишет Rus.ERR.
«На складе должен быть запас, чтобы обеспечить людям вторую дозу вакцины. Стоит также учесть, что количество вакцины на складе постоянно меняется, одна часть хранится на складе, вторая находится в пути, а третья уже на месте», – сообщила советник по коммуникации Министерства социальных дел Эва Лехтла.