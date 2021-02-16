Фото: что получит покупатель в придачу к даче на острове Прангли

Деревянный дом площадью 55 квадратных метров, построенный в 2005 году, находится вдали от дачной деревенской суеты и примерно в 150 метрах от песчаного пляжа. Великолепный сосняк вокруг и захватывающие виды на море привлекут любого городского жителя.

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

Участок не требует ухода, тут не нужно стричь газон или корчевать заросли кустарника. Один сосед. В цену недвижимости также входят гараж, автомобиль Toyota Land Cruiser 95, мебель ручной работы и предметы интерьера, а также садовая мебель, также ручной работы.

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

Дача находится в 20 минутах ходьбы от порта, а на машине сюда можно добраться вообще за пять минут. Есть возможно купить находящийся рядом незастроенный участок земли.

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24