Вт, 16.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
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  • Фото: что получит покупатель впридачу к даче на острове Прангли
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Фото: что получит покупатель впридачу к даче на острове Прангли

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

Вместе с деревянным летним домом в деревне Кельнасе на острове Прангли продается Toyota Land Cruiser, предлагает портал Kodustiil. 

Деревянный дом площадью 55 квадратных метров, построенный в 2005 году, находится вдали от дачной деревенской суеты и примерно в 150 метрах от песчаного пляжа. Великолепный сосняк вокруг и захватывающие виды на море привлекут любого городского жителя. 

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

Участок не требует ухода, тут не нужно стричь газон или корчевать заросли кустарника. Один сосед. В цену недвижимости также входят гараж, автомобиль Toyota Land Cruiser 95, мебель ручной работы и предметы интерьера, а также садовая мебель, также ручной работы.

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

Дача находится в 20 минутах ходьбы от порта, а на машине сюда можно добраться вообще за пять минут. Есть возможно купить находящийся рядом незастроенный участок земли.  

Дача на острове Прангли. ФОТО: City24

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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