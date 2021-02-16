Фото ⟩ В Таллинне построен снежный городок

«Созданию снежного городка способствовала отличная зима. При подготовке к строительству снежного городка было использовано около 60 кубометров чистого снега. Строительством снежного городка занимались два десятка человек, которые под руководством скульптора Эло Лийв изготовили скульптуры по проекту архитектора Андреаса Хинойоса. В снежном городке можно найти масленичную булочку, скрипку, башни Старого города и другие интересные скульптуры», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Скульптуры снежного городка символизируют различные праздничные даты в феврале: День независимости Эстонии, Масленицу, а также то, что Таллинн хочет стать музыкальным городом UNESCO. Некоторые скульптуры достигают трех метров в высоту и восьми метров в ширину. Чтобы придать скульптурам необходимую прочность, было использовано несколько десятков тонн воды, которую на место доставили спасатели-добровольцы Тыдва.

«Мы надеемся, что все посетители снежного городка будут бережно относиться к скульптурам, чтобы они простояли долго. Желаем веселой Масленицы и увлекательного катания с горок», - добавила Хауканымм.