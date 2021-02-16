Вт, 16.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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В Таллиннском русском музее откроется выставка полароидных снимков артиста Даниила Зандберга

В Таллиннском русском музее пройдет открытие выставки полароидных снимков артиста Русского театра Эстонии Даниила Зандберга под названием “Маленькие портреты больших артистов”. ФОТО: Tallinna Vene muuseum

В среду, 17 февраля с 15 до 17 часов, в Таллиннском русском музее (Пикк, 29а) пройдет открытие выставки полароидных снимков артиста Русского театра Эстонии Даниила Зандберга под названием "Маленькие портреты больших артистов". Вход на открытие свободный. Посетить выставку можно будет с февраля по август. 

На выставке в Таллиннском русском музее вы увидите портреты артистов Русского театра Эстонии, снятые на полароид. На портретах артисты предстают перед нами в своих сценических образах. Вы сможете узнать героев многочисленных театральных постановок, в том числе из спектаклей "8 любящих женщин", "Моя прекрасная леди", "Руслан и Людмила". 

"На выставке представлены полароиды, снятые как на современные камеры, так и на аппараты, которые давно не производят. Вы можете наблюдать разные техники работы с полароидом. Тут есть и классические кадры, и выполненные в технике emulsion-lift, когда изображение с готового полароидного снимка переносится на акварельную бумагу", — комментирует Даниил Зандберг.

"Выставка Даниила Зандберда получилась очень камерной и уютной. Здесь хочется задержаться подольше — рассматривать, изучать детали, размышлять. Всего на выставке представлено 100 портретов — 100 образов с любимыми артистами Русского театра", — делится один из организаторов выставки и педагог Таллиннского городского музея Юлия Корнеева. "Любителей фотографировать и фотографироваться самим мы подготовили фотозону", — добавляет она.

В рамках выставки "Маленькие портреты больших артистов" пройдут мастер-классы от Даниила Зандберга. Все заинтересованные смогут узнать о тонкостях съемки на полароид, что следует учитывать и сколько стоит подобное хобби.

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