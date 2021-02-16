Разоблачивший отравителей Навального журналист Bellingcat связан с Эстонией

За отравлением Скрипалей и Навального стоит группа ФСБ
Ее разоблачили расследователи Bellingcat, куда входит Христо Грозев
Грозев несколько лет жил в Эстонии, где был связан с местным радио
Журналист обещает новые разоблачения об отравителях
На счету секретной группы ФСБ, которая, как утверждается, отравила самого известного оппозиционного российского политика Алексея Навального, могут быть десятки подобных покушений, заявил в беседе с Postimees занимающийся этой темой журналист-расследователь Христо Грозев, много лет проживший в Эстонии.
«Мы утверждаем, что в ФСБ есть группа отравителей, которая занимается убийствами в промышленных масштабах. Первым, кого мы нашли, был Навальный, но, когда мы стали копать дальше, выяснилось, что мы видим в лучшем случае десять процентов от их деятельности, учитывая их перемещения и авиаперелеты, - сказал работающий на Bellingcat Грозев (51). – По моей оценке, в год они в среднем идут по пятам десяти человек. Сколько из них реально убивают, я сказать не могу».
Алексей Навальный был отравлен и едва не умер в августе прошлого года. Как утверждает Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО, для отравления использовалось произведенное в России вещество «Новичок».
Странные обстоятельства смертей
Два месяца назад Грозев вместе с расследовательским изданием Insider предоставил общественности доказательства того, что за отравлением Навального стояло особое подразделение ФСБ, состоящее в основном из химиков и врачей. Доказательства Грозева базировались на данных об авиаперелетах членов группы и мобильного позиционирования, которые показали, что члены группы следили за Навальным повсюду в его поездках по России в течение трех лет до отравления.
Опираясь на схожие данные, Грозев утверждает, что это подразделение ФСБ связано еще минимум с тремя убийствами и двумя покушениями. По его утверждению, ФСБ причастна также к гибели оппозиционного журналиста из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева (умер в 2014-м), дагестанского активиста за автономию лезгин Руслана Магомедрагимова (умер в 2015-м) и поддерживавшего власть, но боровшегося с коррупцией политика Никиты Исаева (умер в 2019-м). Все они умерли при странных обстоятельствах, однако никакого уголовного дела в России возбуждено не было.
В расследовании, опубликованном на прошлой неделе, Грозев связал «подразделение отравителей ФСБ» с двумя покушениями на оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах. В обоих случаях Кара-Мурза, который был близким соратником убитого шесть лет назад Бориса Немцова, едва выжил благодаря тому, что ему была быстро оказана необходимая медицинская помощь в Москве.
Результаты расследования этих случаев Грозев и Bellingcat предложили проверить ведущим мировым изданиям, которые до сих пор их подтверждали. Во всех трех расследованиях в качестве контролера участвовал, например, авторитетно немецкое издание Der Spiegel.
ФСБ назвала утверждения Грозева и Bellingcat провокацией. Российский Следственный комитет отказался расследовать участие сотрудников ФСБ в отравлении Навального, поскольку «отсутствуют конкретные данные об обстоятельствах, которые указывали бы на признаки преступления в деятельности сотрудников ФСБ». Президент России Владимир Путин назвал разоблачения Грозева «легализацией информации иностранных спецслужб». На пресс-конференции в конце декабря Путин признал, что сотрудники ФСБ по своим должностям обязанностям следили за Навальным, поскольку его можно считать агентом влияния других иностранных государств, но отрицал их участие в отравлении Навального. «Но это не означает, что его надо травить. Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца», - сказал Путин.
Работавший в начале 1990-х в российском Министерстве госбезопасности и контрразведке на высоких постах генерал-майор Евгений Савостьянов, в 1996-1998 годах занимавший также пост замдиректора по кадровым вопросам в администрации президента РФ, сказал Postimees, что не видит причины сомневаться в результатах расследований Bellingcat. «[Представленные ими] факты и выводы кажутся мне совершенно правдоподобными. Методы получения информации проверены и подтверждены другими изданиями, - сказал Савостьянов. – То, что власти не опровергают представленные факты и не выдвигают своих версий, - еще одно подтверждение тому».
Навальный – один пример из многих
Проживавший в 1998-2001 годах в Таллинне и до сих пор понимающий по-эстонски Грозев обещает новые разоблачения. Он рассказал Postimees, что его команда уже доказала причастность «подразделения отравителей» ФСБ к смерти одного известного российского оппозиционного политика и нападениям на деятелей культуры, иронически относившихся к президенту Владимиру Путину. Эти расследования будут опубликованы, когда будут уточнены последние детали.
«Сейчас мы расследуем смерти двух сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА), умерших один за другим в течение короткого времени после того, как их начальник бежал в США и разоблачил там российскую допинговую программу. Оба были молоды и, по официальным данным, умерли от инфаркта», - сказал Грозев.
Грозев имел в виду бегство бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова в США в январе 2016 года – там он начал давать детальные показания о допинговой программе, с помощью которой на домашней зимней Олимпиаде в Сочи Россия завоевала больше всего золотых медалей. Для Путина Олимпиада была очень важным имиджевым проектом. Через месяц после бегства Родченкова с разницей в две недели скончались глава исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синеев и бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев.
«Возможно, что среди их [целей] было и сколько-то террористов, которых они могли [ликвидировать], - сказал Грозев. – Многие другие страны тоже незаконно уничтожают террористов, как Моссад или, может быть, и ЦРУ. Но они – лишь малая часть их [подразделений ФСБ] жертв, в основном они все же [охотятся] на политических диссидентов. На людей, которые громко не соглашаются с Кремлем или кого они считают предателями».
Принцип работы Грозева состоит в том, что его команда ищет смерти при странных обстоятельствах или случаи отравления в России и расследует, находились ли члены «группы отравителей» в то же время в том же месте. «Честно говоря, сейчас в каждом проверенном нами случае выяснилось, что они там были», - констатировал он.
По базам данных о российских авиаперелетах Грозев установил, что некоторые известные члены «группы отравителей» ФСБ начали вместе летать в командировки с 2009 года. «Не исключаю, что они могли работать и раньше, но с уверенностью можно сказать, что группа действует с третьего срока Путина», - сказал Грозев.
Многие российские аналитики удивились отравлению Навального и сочли, что ключевым вопросом здесь является следующий: зачем Путину вообще понадобилось травить Навального? По словам самого Грозева, он тоже долго размышлял об этом. У него есть два объяснения.
«Во-первых, мы должны переосмыслить то, что мы считали способностью Кремля мыслить стратегически: то, что они способны думать, исходя из своих стратегических интересов в долгосрочной перспективе, - сказал Грозев. – Путин принимает очень много нелогичных решений, которые основаны на эмоциях, например, на личной обиде, паранойе, теориях заговора. Думаю, они (ближайшее окружение Путина) готовы убивать всех, кого они считают нелояльными, кто иронически относится к президенту. Это мы видим, например, в случае культурных деятелей, которые стали жертвами». В качестве второго важного объяснения Грозев приводит то, что у Путина и его ближайшего окружения «гипертрофированное представление о предательстве». «Они считают предателями всех, кто действует против режима, - сказал Грозев. – Они приравнивают это к деятельности против государства, против России. Навальный – просто один из многих».
По словам отставного генерал-майора российских спецслужб Савостьянова, главная задача спецслужб по всему миру – не попасться. Но в последние годы у ФСБ и российской военной разведки было столько провалов, что, по его мнению, они сделают паузу для разработки новых тактических приемов. «Но на решение политического руководства эти провалы никак не влияют, - убежден Савостьянов. – Как сказал Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Это, на самом деле, означает разрыв отношений с Западом в целом».
Спецслужбы выдали себя сами
Грозев и его команда начали расследовать причастность российских спецслужб к отравлениям в 2018 году, когда в Солсбери были отравлены «Новичком» бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Именно Грозев и Insider опубликовали имен двух офицеров ГРУ, которые впоследствии заявили, что просто ездили в Солсбери полюбоваться собором. Грозев со своей командой получили за это европейскую медиапремию, удостоившись высшей европейской награды в области расследовательской журналистики.
Далее команда Грозева обнаружила, что та же группа ГРУ была причастна к отравлению в Болгарии в 2015 году. Это уже указывало на организованную деятельность, и Грозев, прорабатывая базы данных, обнаружил в России институты, которые занимались производством запрещенных в мире «Новичка» и подобных ядов. Его основное внимание сосредоточилось на закрытом следственном институте «Сигнал» в Москве.
«Мы начали анализировать круги общения сотрудников института и так мы добрались до сотрудников ФСБ, - сказал Грозев. – Так возникла гипотеза, что, может быть, помимо ГРУ, они помогают в отравлениях и ФСБ. Дальше было уже относительно легко обнаружить связь между институтом, сотрудниками ФСБ и отравлением Навального. Можно с уверенностью сказать, что, если бы они не совершили это ужасное преступление в Солсбери, которое было в известной степени комичным, то мы не добрались бы до отравителей Навального».
На вопрос о том, выдали ли российские спецслужбы себя сами, отправившись безобразничать со своими ампулами в Солсбери, и смог ли бы путинский режим и дальше спокойно травить своих врагов в России, если бы они оставили в покое Скрипаля, Грозев ответил: «Да, можно так сказать».
ФСБ разоблачили за 25 000 евро
Журналистское расследование, разоблачившее стоявшую за отравлением Навального ФСБ, обошлось примерно в 25 000 евро, сказал один из главных его авторов Христо Грозев.
Вся эта сумма, по словам Грозева, ушла на покупку различных российских баз данных на черном рынке. В основном для расследования использовались база данных о пассажирах на внутрироссийских авиаперелетах и так называемые биллинги российских мобильных телефонов, с помощью которых можно было установить их местонахождение.
В интернете можно найти бесплатную базу данных по российским авиаперелетам за 2014-2017 годы. С 2018 года все данные находятся в базе данных, которая обрабатывается в режиме реального времени.
«Там можно купить данные в текущем режиме, историю поездок по каждому конкретному человеку, - сказал Грозев. – Это осложняет работу и делает ее дороже, поскольку много работы делается впустую, когда ты проверяешь гипотезы. Например, ты должен покупать данные о людях, которые, как потом выясняется, вообще не имеют к делу отношения. Если бы мы знали сразу, о ком конкретно нужны данные, нам бы пришлось платить в пять раз меньше».
История авиаперелетов по России на одного человека из работающей сейчас базы данных стоит на черном рынке порядка 100 долларов. Биллинги мобильных телефонов с услугой определения местонахождения значительно дороже: данные одного человека могут стоить до 1000 долларов.
Поскольку разоблачения Грозева основаны во многом на базах данных авиаперелетов, он сосредоточился на случаях отравления в российских регионах. «Сложнее всего проверять инциденты, случившиеся в Москве, поскольку там мы не можем сравнить их перемещения. С помощью телефонных звонков это можно сделать только за последние два года, - сказал Грозев. – Проще поэтому расследовать убийства, произошедшие в регионах. «К счастью» для них это был более предпочтительный вариант». Этому, по словам Грозева, имеется логичное объяснение: «Если их жертва находилась в провинции, было значительно меньше шансов, что она выживет, поскольку медицина в регионах хуже и поездка за помощью в Москву заняла бы слишком много времени. В Москве они отравляли, только если не было других возможностей».
В случае России действует железное правило расследовательской журналистики: чем более коррумпировано государство, тем проще расследовательской журналистике купить данные и расследовать коррупцию. Второе обстоятельство, полезное для журналистики, состоит в том, что по всему миру авторитарные режимы склонны собирать о своих гражданах как можно больше данных.
«В комбинации с коррупцией это облегчает работу журналиста-расследователя», - констатировал Грозев.
Разоблачение отравителей Навального – не первый раз, когда журналисты-расследователи использовали данные, продаваемые на черном рынке, в качестве основных источников для своих статей. Всякий раз после публикации столь влиятельных расследований российские спецслужбы на какое-то время пытались прикрыть торговлю данными, но через несколько месяцев всевозможные базы данных вновь оказывались в продаже.
«Очевидно, это выгодно для самих эфэсбэшников, чтобы это работало, - предположил Грозев. – Правда, сейчас ущерб для репутации намного больше, чем в прошлые разы, так что весьма возможно, что прямо из Кремля поступит приказ уничтожить весь черный рынок данных».
По словам Грозева, его команда за много лет скупила очень много баз данных в России и даже на основании этого можно провести еще много разоблачающих расследований. ФСБ уже сообщила о задержании одного полицейского в Самаре, которого обвиняют в продаже данных из базы МВД.
По словам Грозева, он защищает своих анонимных продавцов данных тем, что никогда не покупает у одного продавца более одной базы. Например, у одного продавца он покупает список рейсов лишь одного пассажира, о другом интересующем лице он узнает из данных, купленных у очередного анонимного продавца.
Bellingcat и конкретно Грозева часто обвиняли и в неэтичной деятельности в связи со скупкой личных данных частных лиц на черном рынке, поскольку это не совсем законно. Особенно такую деятельность критиковали американские СМИ.
«По-моему, это оправданно в ситуации, когда само государство совершает преступления в отношении своих граждан, а правоохранительные органы не расследуют эти преступления, - защищает Грозев свою деятельность. – Западные страны не совершают преступления, которые совершаются в России».
Сбор данных для статьи, которая разоблачила участие ФСБ в отравлении Навального, по словам Грозева, длилось полтора месяца. Большую часть расследования провел именно Грозев.
Связи Грозева с Эстонией
Христо Грозев родился в 1969 году в болгарском Пловдиве.
Он учился в Американском университете в Болгарии, Университете IMADEC в Австрии, Панъевропейском университете в Словакии.
Карьеру журналиста начал в 1988 году в своем родном городе. В 1990 году стал владельцем одной из первых частных радиостанций Болгарии. В 1995 году был приглашен работать в американскую фирму Metromedia.
Грозев выучил эстонский язык, когда в 1998-2001 годах работал в Таллинне гендиректором радиостанций Trio (самой известной из них было радио Kuku). Грозев представлял в Trio именно американского инвестора Metromedia.
Из Эстонии он курировал участие Metromedia в более чем 20 радиостанциях в Болгарии, Венгрии, Финляндии, России и других странах. В 2000 году он стал президентом Metromedia.
Радио Kuku до сих пор занимает особое место в его сердце. «Kuku – это был не бизнес, но я понял, что для Trio и вообще для Эстонии эта радиостанция очень важна. Из-за Kuku меня и стала интересовать такая журналистика в стиле новостей, и я попробовал создать такую радиостанцию где-то еще. Поначалу я относился к Kuku со скепсисом, поскольку это совершенно отличалось от той модели американской радиостанции, которую я изучал. Можно сказать, что Kuku сыграло большую роль в моей карьере», - сказал Грозев.
Он до сих пор в состоянии общаться по-эстонски. «Если бы я прочитал какую-нибудь книгу на эстонском языке, я бы смог и дать интервью по-эстонски», - полагает он.
Эстонский язык он выучил, именно читая книги. Для этого хватило двух книг. Он до сих пор помнит эти книги: «Икона» Фредрика Форсайта и «Уловка-22» Джозефа Хеллера.
Десять лет назад Грозев наткнулся в Вене, где он сейчас проживает, на эстонских уличных музыкантов, которые предложили ему купить диск. «Я заговорил с ними по-эстонски, они чуть не умерли от удивления», - вспоминает он. Тот диск хард-рок-группы Illumenium он все-таки купил. Три года спустя на улицах Вены он снова встретил эту группу. И опять купил у них новый диск.
Время от времени Грозев до сих пор читает эстонские газеты, чтобы не забыть язык.