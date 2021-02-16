Разоблачивший отравителей Навального журналист Bellingcat связан с Эстонией

На вопрос о том, выдали ли российские спецслужбы себя сами, отправившись безобразничать со своими ампулами в Солсбери, и смог ли бы путинский режим и дальше спокойно травить своих врагов в России, если бы они оставили в покое Скрипаля, Грозев ответил: «Да, можно так сказать».

ФСБ разоблачили за 25 000 евро

Анализируя данные авиарейсов, купленные на черном рынке, Bellingcat обнаружил, что билеты отравителей Навального Алексея Александрова и Константина Кудрявцева были куплены вместе. ФОТО: Bellingcat

Журналистское расследование, разоблачившее стоявшую за отравлением Навального ФСБ, обошлось примерно в 25 000 евро, сказал один из главных его авторов Христо Грозев.

Вся эта сумма, по словам Грозева, ушла на покупку различных российских баз данных на черном рынке. В основном для расследования использовались база данных о пассажирах на внутрироссийских авиаперелетах и так называемые биллинги российских мобильных телефонов, с помощью которых можно было установить их местонахождение.

В интернете можно найти бесплатную базу данных по российским авиаперелетам за 2014-2017 годы. С 2018 года все данные находятся в базе данных, которая обрабатывается в режиме реального времени.

«Там можно купить данные в текущем режиме, историю поездок по каждому конкретному человеку, - сказал Грозев. – Это осложняет работу и делает ее дороже, поскольку много работы делается впустую, когда ты проверяешь гипотезы. Например, ты должен покупать данные о людях, которые, как потом выясняется, вообще не имеют к делу отношения. Если бы мы знали сразу, о ком конкретно нужны данные, нам бы пришлось платить в пять раз меньше».

История авиаперелетов по России на одного человека из работающей сейчас базы данных стоит на черном рынке порядка 100 долларов. Биллинги мобильных телефонов с услугой определения местонахождения значительно дороже: данные одного человека могут стоить до 1000 долларов.

Поскольку разоблачения Грозева основаны во многом на базах данных авиаперелетов, он сосредоточился на случаях отравления в российских регионах. «Сложнее всего проверять инциденты, случившиеся в Москве, поскольку там мы не можем сравнить их перемещения. С помощью телефонных звонков это можно сделать только за последние два года, - сказал Грозев. – Проще поэтому расследовать убийства, произошедшие в регионах. «К счастью» для них это был более предпочтительный вариант». Этому, по словам Грозева, имеется логичное объяснение: «Если их жертва находилась в провинции, было значительно меньше шансов, что она выживет, поскольку медицина в регионах хуже и поездка за помощью в Москву заняла бы слишком много времени. В Москве они отравляли, только если не было других возможностей».

В случае России действует железное правило расследовательской журналистики: чем более коррумпировано государство, тем проще расследовательской журналистике купить данные и расследовать коррупцию. Второе обстоятельство, полезное для журналистики, состоит в том, что по всему миру авторитарные режимы склонны собирать о своих гражданах как можно больше данных.

«В комбинации с коррупцией это облегчает работу журналиста-расследователя», - констатировал Грозев.

Разоблачение отравителей Навального – не первый раз, когда журналисты-расследователи использовали данные, продаваемые на черном рынке, в качестве основных источников для своих статей. Всякий раз после публикации столь влиятельных расследований российские спецслужбы на какое-то время пытались прикрыть торговлю данными, но через несколько месяцев всевозможные базы данных вновь оказывались в продаже.

«Очевидно, это выгодно для самих эфэсбэшников, чтобы это работало, - предположил Грозев. – Правда, сейчас ущерб для репутации намного больше, чем в прошлые разы, так что весьма возможно, что прямо из Кремля поступит приказ уничтожить весь черный рынок данных».

По словам Грозева, его команда за много лет скупила очень много баз данных в России и даже на основании этого можно провести еще много разоблачающих расследований. ФСБ уже сообщила о задержании одного полицейского в Самаре, которого обвиняют в продаже данных из базы МВД.

По словам Грозева, он защищает своих анонимных продавцов данных тем, что никогда не покупает у одного продавца более одной базы. Например, у одного продавца он покупает список рейсов лишь одного пассажира, о другом интересующем лице он узнает из данных, купленных у очередного анонимного продавца.

Bellingcat и конкретно Грозева часто обвиняли и в неэтичной деятельности в связи со скупкой личных данных частных лиц на черном рынке, поскольку это не совсем законно. Особенно такую деятельность критиковали американские СМИ.

«По-моему, это оправданно в ситуации, когда само государство совершает преступления в отношении своих граждан, а правоохранительные органы не расследуют эти преступления, - защищает Грозев свою деятельность. – Западные страны не совершают преступления, которые совершаются в России».

Сбор данных для статьи, которая разоблачила участие ФСБ в отравлении Навального, по словам Грозева, длилось полтора месяца. Большую часть расследования провел именно Грозев.