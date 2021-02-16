Cуд освободил Керсти Крахт и Хиллара Тедера из-под стражи

12 января сотрудники Полиции безопасности по подозрению в совершении коррупционного преступления, связанного с развитием участка недвижимости Porto Franco, в числе прочих задержали предпринимателя Хиллара Тедера и бывшего советника министра финансов Керсти Крахт. Подозрения были предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и, как юридическому лицу Центристской партии.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием власти. Согласно предъявленному подозрению, была договоренность о том, что Хиллар Тедер пожертвует перед местными выборами Центристской партии до миллиона евро. В ответ Михаил Корб пообещал организовать право в пользу Porto Franco построить парковку на таллиннской городской территории. Как юридическое лицо, Центристская партия тоже получила подозрение в торговле влиянием власти.

Хиллар Тедер также подозревается в том, что собирался дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя воспользуется своим постом советника министра, чтобы гарантировать Porto Franco льготные решения при использовании мер помощи от Kredex. Взятку дать не успели, поскольку Тедера и Крахт задержали сотрудники КаПо, отметила Государственная прокуратура.

Также Хиллара Тедера и Керсти Крахт подозревают к договоренности об отмывании денег, чтобы скрыть данную Тедером Крахт взятку.

Подозрения предъявлены еще двум предпринимателям.