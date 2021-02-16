Рынок недвижимости бьет рекорды, уже наблюдается дефицит нового жилья

«Несмотря на непростые времена, высотные дома пользуются на рынке большим спросом. Более того, новое жилье в столице начинает заканчиваться, возникает дефицит! Предложение отстает от спроса, а это означает, что цены на квартиры продолжат расти», - сказал Лауд.

70% квартир в первом за десятилетие высотном здании в Рокка-аль-Маре Rocca Towers I уже проданы клиентам. «Мы уверены, что к моменту завершения строительства в мае этого года все квартиры будут проданы! Это лучшее и наиболее востребованное место в Хааберсти, откуда открываются виды на море, озеро и зоопарк. Здесь также имеется отличное сообщение с центром города», - уточнил Лауд.

Приватный многоквартирный дом Rocca Villa, расположенный в том же квартале, был сдан в начале января этого года, и апартаменты уже переданы новым владельцам. 1

Цена квадратного метра квартир Rocca Tower I начинается от 2 300 евро, а цена квадратного метра в более дорогих квартирах составляет 3 300 евро. «Я могу подтвердить, что по состоянию на начало этого года цены на недвижимость показывают тенденцию к росту, а интерес покупателей к новой недвижимости очень высок. В январе компания Endover также продемонстрировала одни из самых высоких продаж», - отметил Лауд.

Помимо покупателей жилья, Rocca Towers пользуется спросом и у бизнеса. Наибольший интерес к коммерческим помещениям проявили медицинские и косметические предприятия, а также ИТ-сектор. В Rocca Towers также появятся центр семейных врачей и небольшой дневной спа-салон. «Некоторые коммерческие помещения под офисы, а также площади для торговли и оказания услуг все еще доступны для заключения договоров аренды», - сказал Лауд.

Долгое время проработавший в секторе недвижимости Роберт Лауд рассказал, что рынок недвижимости ведет себя иначе, чем другие секторы экономики, и иначе, чем прогнозировали в прошлом году.

«Изменения в экономике не повлияли аналогичным образом на рынок недвижимости. Несмотря на непростые времена, рынок недвижимости бьет рекорды», - отметил Лауд. 1