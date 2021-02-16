Картина дня: связь с Эстонией разоблачителя отравителей Навального, вероятность дистанционного обучения и освобождение Крахт и Тедера

Студия Postimees: почему люди бегут из пенсионных фондов?

Как сохранить снятые из II ступени деньги и не попасть на крючок к финансовым аферистам? Неужели доверие к пенсионным фондам практически на нуле? В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко. Смотрите интервью в повторе!

Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины

Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве. Читать далее...

Владелец Т1 предпримет последнюю попытку спасти торговый центр

Входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat, которому принадлежит торговый центр T1, оспаривает постановление окружного суда, со вступлением которого в силу торговый центр, вероятно, обанкротится. Читать далее...

Закон о гражданстве: бермудский треугольник эстонской государственности

Не собираюсь устраивать плач Ярославны о бедных русских, которых затерроризировала эстонская власть, но и верноподданнической позиции, согласно которой в действиях эстонских политиков всех уровней отсутствуют тактические и стратегические ошибки, тоже не будет. Предлагаю максимально жесткий, при этом взвешенный обзор ситуации. Читать далее...

Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер. Читать далее...

Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Мать и дочь на Porsche Cayenne попали в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Этим утром мать и дочь по пути из Силламяэ в Таллинн так неудачно попытались совершить обгон на 107-м километре шоссе Таллинн-Нарва, что их внедорожник Porsche Cayenne вылетел в левый кювет, где перевернулся на крышу. Читать далее...

Барак Обама приготовил сюрприз Тоомасу Хендрику Ильвесу

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поделился в Twitter сюрпризом от президента США Барака Обамы. Читать далее...

Ратас: новые ограничения исправили бы ситуацию за пару недель

Председатель Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас написал в социальных сетях, что если в дополнение к обычным мерам правительство реализует ограничения и усилит мониторинг их выполнения, то через две недели мы увидим улучшение ситуации. Читать далее...

Три брата из Нарвы в один год стали чемпионами Эстонии по боксу

В число лучших спортсменов Нарвы по итогам 2020 года вошла целая семья - рефери по боксу республиканской категории Василий Каманин и три его сына - Павел, Семен и Федор, которые в прошлом году стали чемпионами Эстонии по боксу в своих возрастах и весовых категориях. Как живет семья чемпионов, сами они рассказала Rus.Postimees за чашкой чая. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Три автомобиля попали в аварию: одного из пострадавших вырезали из машины

Сегодня вечером на 125-м километре шоссе Валга-Уулу, недалеко от автобусной остановки Пихла, произошла авария, в которую попали три машины. Читать далее...