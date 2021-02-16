Вт, 16.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: связь с Эстонией разоблачителя отравителей Навального, вероятность дистанционного обучения и освобождение Крахт и Тедера
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Картина дня: связь с Эстонией разоблачителя отравителей Навального, вероятность дистанционного обучения и освобождение Крахт и Тедера

Урок в школе. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 февраля.

Разоблачивший отравителей Навального журналист Bellingcat связан с Эстонией

На счету секретной группы ФСБ, которая, как утверждается, отравила самого известного оппозиционного российского политика Алексея Навального, могут быть десятки подобных покушений, заявил в беседе с Postimees занимающийся этой темой журналист-расследователь Христо Грозев, много лет проживший в Эстонии. Читать далее...

Кийк: после каникул старшие классы могут уйти на дистанционное обучение

Правительство примет решение о возможном введении новых ограничений в четверг, но уже сейчас ясно, что для ограничения распространения коронавируса необходимо введение некоторых мер, сказал во вторник в передаче «Uudis+» министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Cуд освободил Керсти Крахт и Хиллара Тедера из-под стражи

Таллиннский окружной суд решил сегодня освободить из-под стражи подозревающихся в коррупции бывшего советника министра финансов Керсти Крахт и предпринимателя Хиллара Тедера, но это решение вступит в силу через 15 дней. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Керсти Крахт после освобождения: это был интересный опыт

Бывший советник министра финансов Керсти Крахт сегодня днем была освобождена ​​из Таллиннской тюрьмы. Читать далее...

Прокуратура может обжаловать решение освободить Тедера и Крахт

Ведущий госпрокурор Таави Перн во вторник вечером сказал в связи с освобождением из-под стражи подозреваемых в коррупционных преступлениях бизнесмена Хиллара Тедера и экс-советника министра финансов Керсти Крахт, что прокуратура взвесит обжалование решений окружного суда. Читать далее...

Премия и сомнительные советы: Хельме преследует тень бывшей советницы Крахт

Почему Мартин Хельме искал возможность выплатить премию советнице министра финансов Керсти Крахт, позже оказавшейся под следствием? Почему законопроект, обязывающий политических советников подавать декларацию интересов, приняли только сейчас? Postimees попытался найти ответы на эти вопросы. Читать далее...

Прогноз по коронавирусу: 24 февраля может стать кризисным

Если Эстония не введет дополнительные ограничения по коронавирусу, то, по оценке экспертов, к очередной годовщине Эстонской республики страна подойдет к критической черте, когда количество инфицированных превысит тысячу в день. Читать далее...

СМИ: одна из стран, получивших вакцину AstraZeneca, хочет вернуть миллион доз

Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times. Читать далее...

В Эстонии скончались семь пациентов с коронавирусом, заразились 622

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 622, то есть 10,9% от общего количества. Читать далее...

Государство намерено прижать к ногтю фейсбучных таксистов

Самодеятельные таксисты, набирающие все большую популярность в социальных сетях, вывели из себя официальных тартуских таксистов, по инициативе которых состоялась встреча представителей полиции, Налогового департамента и горуправы. Теперь налоговики пообещали начать более внимательно следить за фейсбучными таксистами и требовать с них уплаты налогов. Читать далее...

Студия Postimees: почему люди бегут из пенсионных фондов?

Как сохранить снятые из II ступени деньги и не попасть на крючок к финансовым аферистам? Неужели доверие к пенсионным фондам практически на нуле? В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко. Смотрите интервью в повторе!

Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины

Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве. Читать далее...

Владелец Т1 предпримет последнюю попытку спасти торговый центр

Входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat, которому принадлежит торговый центр T1, оспаривает постановление окружного суда, со вступлением которого в силу торговый центр, вероятно, обанкротится. Читать далее...

Закон о гражданстве: бермудский треугольник эстонской государственности

Не собираюсь устраивать плач Ярославны о бедных русских, которых затерроризировала эстонская власть, но и верноподданнической позиции, согласно которой в действиях эстонских политиков всех уровней отсутствуют тактические и стратегические ошибки, тоже не будет. Предлагаю максимально жесткий, при этом взвешенный обзор ситуации. Читать далее...

Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер. Читать далее...

Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Мать и дочь на Porsche Cayenne попали в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Этим утром мать и дочь по пути из Силламяэ в Таллинн так неудачно попытались совершить обгон на 107-м километре шоссе Таллинн-Нарва, что их внедорожник Porsche Cayenne вылетел в левый кювет, где перевернулся на крышу. Читать далее...

Барак Обама приготовил сюрприз Тоомасу Хендрику Ильвесу

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поделился в Twitter сюрпризом от президента США Барака Обамы. Читать далее...

Ратас: новые ограничения исправили бы ситуацию за пару недель

Председатель Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас написал в социальных сетях, что если в дополнение к обычным мерам правительство реализует ограничения и усилит мониторинг их выполнения, то через две недели мы увидим улучшение ситуации. Читать далее...

Три брата из Нарвы в один год стали чемпионами Эстонии по боксу

В число лучших спортсменов Нарвы по итогам 2020 года вошла целая семья - рефери по боксу республиканской категории Василий Каманин и три его сына - Павел, Семен и Федор, которые в прошлом году стали чемпионами Эстонии по боксу в своих возрастах и весовых категориях. Как живет семья чемпионов, сами они рассказала Rus.Postimees за чашкой чая. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Три автомобиля попали в аварию: одного из пострадавших вырезали из машины

Сегодня вечером на 125-м километре шоссе Валга-Уулу, недалеко от автобусной остановки Пихла, произошла авария, в которую попали три машины. Читать далее...

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