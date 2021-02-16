Картина дня: связь с Эстонией разоблачителя отравителей Навального, вероятность дистанционного обучения и освобождение Крахт и Тедера
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 февраля.
На счету секретной группы ФСБ, которая, как утверждается, отравила самого известного оппозиционного российского политика Алексея Навального, могут быть десятки подобных покушений, заявил в беседе с Postimees занимающийся этой темой журналист-расследователь Христо Грозев, много лет проживший в Эстонии. Читать далее...
Правительство примет решение о возможном введении новых ограничений в четверг, но уже сейчас ясно, что для ограничения распространения коронавируса необходимо введение некоторых мер, сказал во вторник в передаче «Uudis+» министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
Таллиннский окружной суд решил сегодня освободить из-под стражи подозревающихся в коррупции бывшего советника министра финансов Керсти Крахт и предпринимателя Хиллара Тедера, но это решение вступит в силу через 15 дней. Читать далее...
Бывший советник министра финансов Керсти Крахт сегодня днем была освобождена из Таллиннской тюрьмы. Читать далее...
Ведущий госпрокурор Таави Перн во вторник вечером сказал в связи с освобождением из-под стражи подозреваемых в коррупционных преступлениях бизнесмена Хиллара Тедера и экс-советника министра финансов Керсти Крахт, что прокуратура взвесит обжалование решений окружного суда. Читать далее...
Почему Мартин Хельме искал возможность выплатить премию советнице министра финансов Керсти Крахт, позже оказавшейся под следствием? Почему законопроект, обязывающий политических советников подавать декларацию интересов, приняли только сейчас? Postimees попытался найти ответы на эти вопросы. Читать далее...
Если Эстония не введет дополнительные ограничения по коронавирусу, то, по оценке экспертов, к очередной годовщине Эстонской республики страна подойдет к критической черте, когда количество инфицированных превысит тысячу в день. Читать далее...
Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 622, то есть 10,9% от общего количества. Читать далее...
Самодеятельные таксисты, набирающие все большую популярность в социальных сетях, вывели из себя официальных тартуских таксистов, по инициативе которых состоялась встреча представителей полиции, Налогового департамента и горуправы. Теперь налоговики пообещали начать более внимательно следить за фейсбучными таксистами и требовать с них уплаты налогов. Читать далее...
Как сохранить снятые из II ступени деньги и не попасть на крючок к финансовым аферистам? Неужели доверие к пенсионным фондам практически на нуле? В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко. Смотрите интервью в повторе!
Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве. Читать далее...
Входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat, которому принадлежит торговый центр T1, оспаривает постановление окружного суда, со вступлением которого в силу торговый центр, вероятно, обанкротится. Читать далее...
Не собираюсь устраивать плач Ярославны о бедных русских, которых затерроризировала эстонская власть, но и верноподданнической позиции, согласно которой в действиях эстонских политиков всех уровней отсутствуют тактические и стратегические ошибки, тоже не будет. Предлагаю максимально жесткий, при этом взвешенный обзор ситуации. Читать далее...
По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер. Читать далее...
Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Этим утром мать и дочь по пути из Силламяэ в Таллинн так неудачно попытались совершить обгон на 107-м километре шоссе Таллинн-Нарва, что их внедорожник Porsche Cayenne вылетел в левый кювет, где перевернулся на крышу. Читать далее...
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поделился в Twitter сюрпризом от президента США Барака Обамы. Читать далее...
Председатель Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас написал в социальных сетях, что если в дополнение к обычным мерам правительство реализует ограничения и усилит мониторинг их выполнения, то через две недели мы увидим улучшение ситуации. Читать далее...
В число лучших спортсменов Нарвы по итогам 2020 года вошла целая семья - рефери по боксу республиканской категории Василий Каманин и три его сына - Павел, Семен и Федор, которые в прошлом году стали чемпионами Эстонии по боксу в своих возрастах и весовых категориях. Как живет семья чемпионов, сами они рассказала Rus.Postimees за чашкой чая. Читать далее...
Сегодня вечером на 125-м километре шоссе Валга-Уулу, недалеко от автобусной остановки Пихла, произошла авария, в которую попали три машины. Читать далее...
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