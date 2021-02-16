Картина дня: связь с Эстонией разоблачителя отравителей Навального, вероятность дистанционного обучения и последствия пенсионной реформы

Разоблачивший отравителей Навального журналист Bellingcat связан с Эстонией

На счету секретной группы ФСБ, которая, как утверждается, отравила самого известного оппозиционного российского политика Алексея Навального, могут быть десятки подобных покушений, заявил в беседе с Postimees занимающийся этой темой журналист-расследователь Христо Грозев, много лет проживший в Эстонии. Читать далее...

Кийк: после каникул старшие классы могут уйти на дистанционное обучение

Правительство примет решение о возможном введении новых ограничений в четверг, но уже сейчас ясно, что для ограничения распространения коронавируса необходимо введение некоторых мер, сказал во вторник в передаче «Uudis+» министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Прогноз по коронавирусу: 24 февраля может стать кризисным

Если Эстония не введет дополнительные ограничения по коронавирусу, то, по оценке экспертов, к очередной годовщине Эстонской республики страна подойдет к критической черте, когда количество инфицированных превысит тысячу в день. Читать далее...

Премия и сомнительные советы: Хельме преследует тень бывшей советницы Крахт

Почему Мартин Хельме искал возможность выплатить премию советнице министра финансов Керсти Крахт, позже оказавшейся под следствием? Почему законопроект, обязывающий политических советников подавать декларацию интересов, приняли только сейчас? Postimees попытался найти ответы на эти вопросы. Читать далее...

СМИ: одна из стран, получивших вакцину AstraZeneca, хочет вернуть миллион доз

Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times. Читать далее...

В Эстонии скончались семь пациентов с коронавирусом, заразились 622

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 622, то есть 10,9% от общего количества. Читать далее...

Государство намерено прижать к ногтю фейсбучных таксистов

Самодеятельные таксисты, набирающие все большую популярность в социальных сетях, вывели из себя официальных тартуских таксистов, по инициативе которых состоялась встреча представителей полиции, Налогового департамента и горуправы. Теперь налоговики пообещали начать более внимательно следить за фейсбучными таксистами и требовать с них уплаты налогов. Читать далее...

Студия Postimees: почему люди бегут из пенсионных фондов?

Как сохранить снятые из II ступени деньги и не попасть на крючок к финансовым аферистам? Неужели доверие к пенсионным фондам практически на нуле? В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко. Смотрите интервью в повторе!

Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины

Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве. Читать далее...

Владелец Т1 предпримет последнюю попытку спасти торговый центр

Входящее в концерн Pro Kapital акционерное общество Tallinna Moekombinaat, которому принадлежит торговый центр T1, оспаривает постановление окружного суда, со вступлением которого в силу торговый центр, вероятно, обанкротится. Читать далее...

Закон о гражданстве: бермудский треугольник эстонской государственности

Не собираюсь устраивать плач Ярославны о бедных русских, которых затерроризировала эстонская власть, но и верноподданнической позиции, согласно которой в действиях эстонских политиков всех уровней отсутствуют тактические и стратегические ошибки, тоже не будет. Предлагаю максимально жесткий, при этом взвешенный обзор ситуации. Читать далее...

Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер. Читать далее...

Лийметс: Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с РФ

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...