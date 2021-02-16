Пентус-Розиманнус: Эстонии потребуются годы на выход из прорехи в госбюджете

«В первую очередь благодаря быстрой и гибкой реакции предпринимателей последствия кризиса на этот раз оказались слабее, чем предполагалось весной. Однако упущенная за последние годы бюджетная дисциплина быстро сводит на ноль результаты усилий предпринимателей и прибавившийся было приток налоговых поступлений», - написала министр в социальных сетях.

По оценке Пентус-Розиманнус, в условиях кризиса вместо урезания бюджета необходимо восстановить бюджетную дисциплину и стараться избегать растущих постоянных расходов и текущего перерасхода.

Она заверила также, что у нынешнего правительства нет планов ввести новые имущественные налоги. «На самом деле, возвращение к бюджетной дисциплине — это наилучшее лекарство против урезания и против введения новых налогов», - отметила министр.

Как сообщило накануне Министерство финансов, дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии в прошлом году составил 5,5% ВВП или 1,46 миллиарда евро.

По сравнению с последним экономическим прогнозом бюджетный дефицит составил 1,1% от ВВП, т.е. был на 286 млн евро меньше, что было обусловлено лучшим поступлением налогов, чем ожидалось. В то же время по сравнению с 2019 годом дефицит правительственного сектора оказался на 1,49 млрд евро больше, в основном, за счет центрального правительства, причиной этого стало увеличение расходов в связи с выплатой средств по смягчению кризиса, а также уменьшение доходной базы.

Поступление налогов за год уменьшилось примерно на 108 миллионов евро, кроме того, в госбюджет поступило меньше дохода от плат за окружающую среду. В то же время как собственник государство заработало на 7 миллионов евро больше, чем в прошлом году.