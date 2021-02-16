Импорт семян конопли и не только: президент Кальюлайд провозгласила поправки к четырем законам

В рамках Закона о единой сельскохозяйственной политике Европейского Союза было уточнено содержание отчета о связанной с поддержкой пчеловодства деятельности, куда помимо мероприятий, также должны быть внесены результаты программы пчеловодства. Также уточняются документы, служащие основанием для необходимых для получения дотации приемлемых затрат, и добавлены два новых пособия.

Также был уточнен порядок подачи заявки на получение лицензии на импорт семян конопли, если они предназначены для иных целей, чем посев, например, для корма или отжима масла.

Поправки к законам о налоге с оборота и таможне касаются налогообложения электронной торговли между государствами-членами ЕС: освобождение от налога на импорт небольших партий стоимостью до 22 евро будет отменено.