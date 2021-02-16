Вт, 16.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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  • Напавшему на тюремных охранников и угрожавшему им бывшему заключенному дали два года
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Напавшему на тюремных охранников и угрожавшему им бывшему заключенному дали два года

Вируская тюрьма в Йыхви. ФОТО: Sander Ilvest

Вчера утром Вируский уездный суд утвердил соглашение, согласно которому неоднократно нападавший и угрожавший в 2019 году работникам Вируской тюрьмы 45-летний мужчина на два года вернется за решетку. На свободу он вышел летом 2020 года.

В 2019 году, когда он отбывал наказание в Вируской тюрьме за преступления насильственного характера, он неоднократно нападал на соприкасавшихся с ним тюремных охранников, нанося им телесные повреждения. Также он от имени заключенных угрожал охранникам насильственными действиями, и у работников были основания считать, что после освобождения он выполнит свои угрозы.

Мужчине было предъявлено обвинение в неоднократном применении насилия в отношении представителей власти, а прокуратура в рамках согласительного производства потребовала для него два года лишения свободы. Вчера утром суд соглашение утвердил, после вступления приговора в силу осужденному придется провести в тюрьме следующие два года.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийса Нуут сказала, что уже отбывающий наказание осужденный, находясь в тюрьме, должен понимать, что нападение на представителей государства — серьезное преступление: «Если совершать такие преступления, находясь в тюрьме, это повлечет за собой или увеличение срока, или в тюрьму придется вернуться. В любом случае, такие поступки не останутся без наказания».

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