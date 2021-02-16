Напавшему на тюремных охранников и угрожавшему им бывшему заключенному дали два года

В 2019 году, когда он отбывал наказание в Вируской тюрьме за преступления насильственного характера, он неоднократно нападал на соприкасавшихся с ним тюремных охранников, нанося им телесные повреждения. Также он от имени заключенных угрожал охранникам насильственными действиями, и у работников были основания считать, что после освобождения он выполнит свои угрозы.
Мужчине было предъявлено обвинение в неоднократном применении насилия в отношении представителей власти, а прокуратура в рамках согласительного производства потребовала для него два года лишения свободы. Вчера утром суд соглашение утвердил, после вступления приговора в силу осужденному придется провести в тюрьме следующие два года.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийса Нуут сказала, что уже отбывающий наказание осужденный, находясь в тюрьме, должен понимать, что нападение на представителей государства — серьезное преступление: «Если совершать такие преступления, находясь в тюрьме, это повлечет за собой или увеличение срока, или в тюрьму придется вернуться. В любом случае, такие поступки не останутся без наказания».