Напавшему на тюремных охранников и угрожавшему им бывшему заключенному дали два года

В 2019 году, когда он отбывал наказание в Вируской тюрьме за преступления насильственного характера, он неоднократно нападал на соприкасавшихся с ним тюремных охранников, нанося им телесные повреждения. Также он от имени заключенных угрожал охранникам насильственными действиями, и у работников были основания считать, что после освобождения он выполнит свои угрозы.

Мужчине было предъявлено обвинение в неоднократном применении насилия в отношении представителей власти, а прокуратура в рамках согласительного производства потребовала для него два года лишения свободы. Вчера утром суд соглашение утвердил, после вступления приговора в силу осужденному придется провести в тюрьме следующие два года.