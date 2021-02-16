Обвинение по делу о клевете в адрес ветерана запросило для Навального 950 тысяч рублей штрафа

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Артеменко до исполнения приговора по делу "Ив Роше", окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 950 тысяч рублей, уточняет "Интерфакс". Срок Навального не увеличивается, отмечает "Медуза". По делу "Ив Роше" он был приговорен условно именно к 3,5 года. 2 февраля условный срок был заменен на реальный. С учетом срока домашнего ареста политику предстоит провести в колонии два года и восемь месяцев.

Обвинение также просит выделить материалы дела в ГСУ СК по Москве для проверки на предмет оскорбления Навальным судьи и участников процесса. «От себя лично хочу выразить признательность Игнату Сергеевичу и извиниться за таких сограждан, как Навальный», - сказала Фролова.

После слов прокурора «Обвинение просит» Навальный вставил: «Расстрелять?»

В ходе прений сторон в Бабушкинском суде Москвы Фролова заявила, что обвинение считает доказанной вину Навального, назвавшего участников ролика RT в поддержку поправок к Конституции «продажными холуями» и предателями. По ее словам, дело основано на публичном обвинении, то есть комментарии политика в социальных сетях об участниках ролика. Это значит, что личного обращения пострадавшего в органы для возбуждения уголовного дела не требовалось, передает «Эхо Москвы».

Фролова заявила, что рассмотрение данного уголовного дела «имеет отношение к Основному закону нашей страны, к ее чести и достоинству». Обвинение считает, что Навальный «совершил клевету» и умышленно распространил заведомо ложные сведения, в частности о продажности ветерана. При этом на прошлых заседаниях акцент делался на словах о «предательстве» участников ролика, а не продажности, отмечает «Дождь».

«Вместо того, чтобы просто по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять ветерана. Я произнести эти слова в силу своего уважения к возрасту и подвигу не могу», - заявила прокурор. Она назвала слова Навального о «продажных холуях» «ужасными» и «граничащими с безумием». Фролова отметила, что дело «длится уже полгода», из которых Навальный «не более месяца» находился на лечении.

«Пять месяцев было, чтобы принести извинения. Но он продолжил оскорблять, поскольку у него была позиция мочить всех, кто снимался в ролике», - заявила прокурор. Она отметила, что заявления о клевете могли подать и все другие участники съемок, но «не каждый в 15 лет записывался в партизаны и прошел всю войну, не каждый видел, как от пуль гибнут его товарищи».

Довод Навального о том, что он не мог оклеветать человека, которого не знал, обвинение считает несостоятельным, так как все участники ролика RT были подписаны. Доводы Навального и его защиты о фальсификации подписей Артеменко Фролова назвала надуманными, «как и все, о чем кричал подсудимый».

«Все, что происходило в процессе, заставило меня вспомнить о простых человеческих ценностях» заявила прокурор. По ее мнению, Навальный не понял сути дела, «занимаясь ораторским искусством, используя суд как политическую трибуну».

Клевета, по словам прокурора, отличается от оскорбления тем, что указывает на определенные факты, не соответствующие действительности. Оскорбление же указывает на негативную оценку. Заявление о продажности ветерана является ложным, следовательно, это клевета, заключила обвинитель. Цель клеветы - изменить в глазах окружающих оценку человека при помощи распространения ложной информации, пояснила Фролова.

Она указала на систематический характер «преступной деятельности» Навального и упомянула уголовное дело 2014 года о клевете в адрес депутата Лисовенко.

О том, что слова Навального являются клеветой, говорит и лингвистическая экспертиза, добавила Фролова. При этом она призвала суд критически отнесись к экспертизе со стороны защиты, проведенной профессором-лингвистом Анатолием Барановым. Обвинение считает его заключение «односторонним», а показания - несостоятельными. Фролова назвала клевету на ветерана «шагом в фальсификации истории» и вспомнила националистическое прошлое Навального.