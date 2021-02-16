Вт, 16.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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  • Мать и дочь на Porsche Cayenne попали в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва
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Галерея ⟩ Мать и дочь на Porsche Cayenne попали в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Этим утром мать и дочь по пути из Силламяэ в Таллинн так неудачно попытались совершить обгон на 107-м километре шоссе Таллинн-Нарва, что их внедорожник Porsche Cayenne вылетел в левый кювет, где перевернулся на крышу, пишет Virumaa Teataja.

Автомобиль приземлился в глубокий кювет, из-за чего было сложно открыть двери опрокинувшегося на крышу автомобиля. «К счастью, моя дочь быстро отреагировала, и мы быстро выбрались из машины», - сказала женщина, попавшая в аварию. Бригада скорой помощи их осмотрела и установила, что у матери и дочери нет повреждений.

«Мы ехали из Силламяэ в Таллинн. Во время обгона машина начала скользить. Все произошло так быстро, что мы не успели оглянуться, как перевернулись на крышу», - сказала находившаяся за рулем мать. Она сообщила, что после аварии она точно не понимала, в какую именно сторону они выехали и где находится Таллинн. «С нами все в порядке. Мы пытаемся связаться с эвакуатором, чтобы нам помогли выбраться из канавы», - сказала она.

Прибывшие на место происшествия спасатели убрали снег рядом с правой дверью машины и вытащили из машины личные вещи попавших в аварию женщин.

Дорожные условия на месте происшествия были зимними.

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