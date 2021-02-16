Галерея ⟩ Мать и дочь на Porsche Cayenne попали в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Автомобиль приземлился в глубокий кювет, из-за чего было сложно открыть двери опрокинувшегося на крышу автомобиля. «К счастью, моя дочь быстро отреагировала, и мы быстро выбрались из машины», - сказала женщина, попавшая в аварию. Бригада скорой помощи их осмотрела и установила, что у матери и дочери нет повреждений.

«Мы ехали из Силламяэ в Таллинн. Во время обгона машина начала скользить. Все произошло так быстро, что мы не успели оглянуться, как перевернулись на крышу», - сказала находившаяся за рулем мать. Она сообщила, что после аварии она точно не понимала, в какую именно сторону они выехали и где находится Таллинн. «С нами все в порядке. Мы пытаемся связаться с эвакуатором, чтобы нам помогли выбраться из канавы», - сказала она.