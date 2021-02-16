Фото: глазастый фасад нового многоквартирного дома

Расположенное на пологом спуске в зеленом пригороде Айвенго строение подхватывает характер местности своей объемной планировкой. Потрескавшийся кирпич, фальцованные листы металла и деревянные перегородки отражают стиль окружающих объектов эпохи ар-деко и времен Федерации.

ФОТО: HQRoom / Peter Bennetts / Shannon McGrath

Большие кирпичные блоки выступают на различную глубину, повторяя ритм пригородного уличного пейзажа и оставляя пространство для широкого переднего двора. Шесть больших «глаз» прорезают фасад, демонстрируя изобретательность формы и сокращая общую массу здания, не давая ему застыть в пределах своего одноэтажно-двухэтажного контекста. Этому способствует и пологий склон территории, позволяющий большей части дома находиться вне поля зрения со стороны дороги.

ФОТО: HQRoom / Peter Bennetts / Shannon McGrath

Окна-иллюминаторы щедро заливают светом интерьеры апартаментов. Такое остекление определяет стилистический язык всех помещений постройки, заметный даже в таких деталях, как светильники, ручки дверей и кафельная плитка.

ФОТО: HQRoom / Peter Bennetts / Shannon McGrath