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После московских митингов в поддержку Алексея Навального самой массовой оказалась уголовная статья о насилии к полицейским. Большинство фигурантов признали вину и извинились за столкновения с полицией, а суды из-за коронавируса проходят в закрытом для прессы и сочувствующих режиме.

Би-би-си рассказывает о ситуации, в которой оказались обвиняемые в столкновениях с силовиками.

"Просто не повезло"

Для 32-летнего Валерия Евсина митинг в поддержку Навального 23 января был первой крупной протестной акцией в жизни. В Москву он переехал несколько лет назад - до этого жил в Нижнем Новгороде и Пскове. В столице Евсин работал таксистом, а его жена растила в декрете двух сыновей - старшему из них три года.

26 января в телеграм-канале "Кремлевская прачка" появилось два видео. На одном человек в сером пальто, похожий на Евсина, присутствует рядом со столкновениями протестующих с полицией на Страстном бульваре. На другом люди в штатском хватают Евсина, одетого в то же серое пальто, и прижимают его к дверям его собственного автомобиля.

"Ты приезжаешь из Нижнего Новгорода в столицу зарабатывать извозчиком такси, но вдруг возникает желание пойти на несогласованный митинг за Навального и, сбившись в стаю псов, бить полицейского. И вот тебя берут под белые рученьки и помещают поближе к "пациенту" на несколько лет, а ты так и не увидел "Прекрасную Россию будущего"", - говорится в описании роликов.

Адвокат Евсина Максим Пашков, которого помочь таксисту попросило "ОВД-Инфо", рассказывает Би-би-си, что мужчине "просто не повезло". После задержания на Евсина составили протокол об участии в несогласованном мероприятии (позже Тверской суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей), а также начали проверять, участвовал ли мужчина в столкновениях с полицией.

"Сначала ему хотели вменить три эпизода, - рассказывает Пашков. По двум у росгвардейцев не нашлось ничего. Его уже собирались отпускать. А вот третий эпизод - увы и ах". На видео "Кремлевской прачки" со Страстного бульвара действительно не заметно, как Евсин применяет насилие к полицейским. Но затем таксисту показали еще одно видео - на нем, по словам адвоката Пашкова, "четко видно", как он бросает в росгвардейца металлическое ограждение.

На странице Евсина во "ВКонтакте", где он много писал о гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной и событиях в Беларуси, в последние недели появились сотни комментариев с назиданиями: " Парень, чем же тебя жизнь не устраивает? Замечательные дети, авто , отдыхать ездишь .Темы только о митингах, о смене власти, о самосожжении… О чем ты думал когда бил омоновца? Навального к власти привести и зажить в раю?"

Адвокат Пашков защищал фигурантов во время болотного и московского дел, в рамках которых большинству участников вменяли всю ту же статью 318 УК РФ - о применении насилия в отношении представителя власти. Но в случае с Евсиным, говорит юрист, "в деле нет брошенных пластиковых стаканчиков и дикого испуга полицейских, а есть реальная фактура": "Обычный человек, первый раз пошел на митинг, поддался эмоциям".

Евсин во время очной ставки лично извинился перед росгвардейцем, в которого кинул ограждение, говорит Пашков - тот извинения принял. Ограда не причинила силовику никаких повреждений. По словам Пашкова, сейчас он и его подзащитный надеются на "мягкий приговор".

"Под влиянием всеобщих агрессивных настроений"

К 15 февраля Следственный комитет предъявил обвинения по статье 318 УК РФ десятерым участникам московских митингов. Девять из них Пресненский суд арестовал на два месяца - сейчас они ждут своих процессов в СИЗО.

BBC

Всем вменяется первая часть статьи - "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Максимальное наказание по ней - пять лет колонии.

Ни СКР, ни СМИ не сообщали о том, что действия фигурантов нанесли вред здоровью силовиков.

По всей стране таких дел более 30, подсчитало "ОВД-Инфо". При этом, как обращает внимание издание, СКР не возбудил ни одного уголовного дела о применении насилия со стороны силовиков к протестующим.

9 февраля "Апология протеста" сообщила, что правозащитники ведут 30 дел об избиении участников акций, а всего им известно более чем о 140 таких случаях. Среди них, например, нашумевший инцидент на акции в Петербурге, во время которого силовик ударил ногой в живот Маргариту Юдину, и применение шокеров к безоружным.

Судьба почти всех арестованных участников московских митингов развивалась почти по тому же сценарию, что и у таксиста Евсина. После митингов на ютуб-канале "Следственного комитета" и в телеграм-канале "Кремлевская прачка" появлялось "видеодосье" почти на каждого фигуранта: фрагменты участия в столкновениях, жесткое задержания и последующие извинения за содеянное.

Интересно, что в некоторых случаях видео СКР были короче, чем те, что оказались в распоряжении "Кремлевской прачки". Например, более полная версия извинения Тимура Салихова, одного из фигурантов дела, публиковалась именно в телеграме, а не пресс-службой ведомства.

В том или ином виде нападение на полицейских признали восемь из 10 фигурантов, следует из сообщений СМИ и СКР. Извинения силовикам на распространенных роликах принесли Павел Грин-Романов, Ольга Бендас и Тимур Салихов.

Грин-Романов - единственный из обвиняемых, кто оказался в поле зрения силовиков после митинга 31 января. По версии следствия, он распылил в лицо силовика газовый баллончик. "Да, действительно, достал из правого кармана своей куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа. Я полностью раскаиваюсь", - говорит он на видео.

Ольга Бендас, уроженка Украины, прославилась благодаря видео с Пушкинской площади, на котором она позирует с "трофеем" - полицейской дубинкой. На видео СКР она говорит, что "под влиянием всеобщих агрессивных настроений" поучаствовала в драке с полицией: "О чем я сожалению и, безусловно, прошу прощения. Призываю всех не допускать подобных ошибок".

"Под влияние толпы" попал и 36-летний Тимур Салихов, который, по версии следствия, ударил росгвардейца во время столкновений на Страстном бульваре. "Ударил омоновца. Нет мне оправданий. Я бы хотел попросить прощения у сотрудников полиции за то, что в тот день лично я ударил сотрудника полиции, и за действия других людей. Искренне раскаиваюсь", - говорит он на видео с извинениями.

Страница Салихова во "ВКонтакте" удалена, но, судя по сохраненным копиям, он больше интересовался спортом, чем протестным движением. Мужчина значится гендиректором зарегистрированной в Балашихе строительной компании.

Адвокат Салихова сказал "Медиазоне", что тот занимается "благоустройством Москвы" и на акцию попал случайно. "Человек порядочный, он извиняется перед всеми, по глупости это сделал", - сказал юрист, добавив, что от действий Салихова пострадают и сотрудники его компании.

В случае с первым фигурантом дела, предпринимателем из Камыкии Евгением Есеновым, о признании вины со ссылкой на источники сообщили ТАСС и Интерфакс. Как писали СМИ, он якобы несколько раз ударил сотрудника полиции по голове на Пушкинской площади.

Женщина, представившаяся его родственницей, сообщала "Медиазоне", что в центре Москвы Есенов оказался, потому что планировал отпраздновать день рождения.

Про признание вины 32-летним болельщиком "Спартака" Александром Глушковым сообщал СКР. "Кремлевская прачка" публиковала размытое видео, на котором тот якобы бьет полицейского, а также видео задержания - на нем снято, как силовики врываются в квартиру к молодому человеку. Судя по профилю во "ВКонтакте", оппозиционная повестка Глушкова интересовала не слишком - в основном он подписан на страницы с приколами и эротические паблики

- Ну что, знаешь за что задержан? - обращается оператор к Глушкову, лежащему со скрученными руками на кровати.

- Я уже понял, - испуганно отвечает тот.

- Красавчик!

По данным СМИ, признал вину и самый известный фигурант дела - чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором он в одиночку бьет ногами и руками сотрудников ОМОНа. Мужчину опознали еще в день митинга в паблике, где общаются сочувствующие силовикам люди, но задержали только через пять дней в Псковской области. Джумаев - пожалуй, единственный из обвиняемых, кого широко обсуждали в СМИ - в том числе благодаря вниманию, которое обратили на инцидент чеченские власти.

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Еще один фигурант, Александр Мучаев, не просто признал вину, но и попросил следствие об особом порядке - процесс по его делу начнется в Пресненском суде уже на этой неделе. При этом он единственный из 10 задержанных, кого не поместили в СИЗО.

Предположительно Мучаев был за рулем автомобиля, где 23 января находились активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Как утверждают власти, машина, пытаясь скрыться от полицейских, задела бампером одного из них.

Мучаев - автор телеграм-канала о музыке "По фактам". Его отец - глава "Патриотов России" в Калмыкии, а сам обвиняемый был пресс-секретарем местного отделения партии. На это должности он, например, презентовал книгу "В главной роли. Путин в современной культуре", в которой рассказывается о культурном вкладе российского президента.

Мучаев действительно дружил со Штейн, рассказала Би-би-си их общая знакомая. В сентябре этого года у них вышла совместная публикация в журнале "Нож". Судя по всему, Мучаев работал с прокремлевским движением "Наши". Совместные фото с ним публиковала бывшая пресс-секретарь объединения Кристина Потупчик. Кроме того, Мучаев женат на бывшей участнице "Наших" Анастасии Корчевской, следует из его страницы в "Фейсбуке".

Меньше всего СМИ известно о 35-летнем Станиславе Ахмедове. "Кремлевская прачка" публиковала видео задержания мужчины - на нем он выходит с бутылкой из супермаркета, а силовики кладут его лицом в снег. По версии следствия, Ахмедов трижды ударил ногой по голове сотрудника полиции во время митинга на Пушкинской. СКР также утверждает, что при обыске дома у мужчины нашли бронежилет, военную экипировку и ножи. Признал ли он вину, неизвестно.

Последний задержанный на данный момент - 29-летний Алексей Миляев - во время общения со следователями сказал, что участвовал в митинге, но узнает себя на видео, на котором снята потасовка с силовиками. Можно ли расценивать это как признание вины - неясно.

"Всё расследуют молниеносно"

В отличие от болотного и московского дел, преследование участников январских митингов пока не привело к широкой общественной кампании в их поддержку.

В 2019 году в процессах активно участвовали и деятели культуры - например, на суд к Самариддину Раджабову, которому вменили 318-ю статью за брошенную бутылку, приходил рэпер Оксимирон.

Но сейчас из-за коронавирусных ограничений в суды, которые избирают фигурантам меру пресечения, не могу приходить ни журналисты, ни сочувствующие обвиняемым - в том числе активисты и деятели культуры.

Особое внимание во время болотного и московского дел привлекали так называемые дела "за брошенный стаканчик". Например, "болотного" фигуранта Алексея Полиховича судили за то, что он потянул за руку полицейского.

Примерно такие же обвинения уже после акций 2019 года были и у Данилы Беглеца - он и ударивший омоновца пластиковой бутылкой по шлему Павел Новиков стали единственными, кто тогда признал вину по 318-й статье.

Тех, кому вменяют насилие на январских акциях в поддержку Навального, в основном обвиняют в том, что во время столкновений протестующих с омоновцами они били силовиков. Правда, из-за отсутствия доступа в суды узнать версию самих обвиняемых сейчас практически невозможно.

Интересно, что одним из самых наушмевших эпизодов митинга 31 января стал момент, когда неизвестный достал бейсбольную биту и пошел с ней на полицейских. На видео видно, как его мгновенно скручивают полицейские. Новость о "нападении" активно распространяли прогосударственные СМИ, заметили "Открытые медиа", но о судьбе мужчины с битой до сих пор ничего не известно.

Возможностей для защиты задержанных в условиях, когда действия протестующих снимают сотни камер, тоже меньше, говорит Би-би-си адвокат Пашков, защищающий Валерия Евсина.

"Мне кажется, что блогеров и ютуберов давно пригласить к [главе СКР] Александру Ивановичу Бастрыкину, чтобы тот им вручил грамоты за помощь следствию, - грустно шутит Пашков. - В случае с моим подзащитным, если бы ролик не всплыл, его бы отпустили. А он всплыл в самый последний момент".

Ролики с "извинениями", которые оперативно выкладывает СКР, тоже не дают развернуться широкой кампании поддержки, говорит Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин, защищавший фигурантов болотного и московского дел. "Кроме того, снятие таких роликов - это давление на самих обвиняемых, чтобы они потом не смогли отказаться и выбрать другую линию поведения", - объясняет юрист.

Адвокат согласен с тем, что быстрой работе следствия помогает "передовая система камер наблюдения", которая позволяет отследить путь человека от Пушкинской площади до его подъезда. "Сейчас среди задержанных в основном те люди, которые пренебрегли масочным режимом и не соблюдали социальную дистанцию от сотрудников полиции - их определила система распознавания лиц".

По мнению Бадамшина, на отсутствие большого внимания к задержанным после митингов за Навального влияют два фактора. Во-первых, скорость расследований: "Сейчас следствие работает достаточно быстро. Дела не стали поднимать на уровень главного следственного управления СКР - этим занимается главное следственное управление по Москве, они расследуют все молниеносно".

С этим согласен и адвокат Пашков - по его словам, первоначально дело его подзащитного вообще хотели "прокрутить за неделю", но затем процесс затянулся.

Широкого освещения этих уголовных дел нет и потому, что основное внимание СМИ сейчас направлено на "фигуру лидера оппозиции", который "переругивается с судьей в своем процессе", говорит Бадамшин - речь о деле о клевете Навального в адрес ветерана.

При этом, подчеркивает адвокат, правозащитники, как и в предыдущие годы, работают не покладая рук и оказывают помощь всем, кто к ним обращается.

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Соратник Навального Леонид Волков, отвечая на вопрос Би-би-си о судьбе обвиняемых по 318-й статье, сказал, что команда Навального готова оказывать юридическую помощь всем, кто к ним обратится.

По словам координатора "Апологии протеста" Александра Передрука, в случае с записанными извинениями важно понимать, была ли у человека возможность проконсультироваться со своими адвокатами заранее или нет: в случае с роликами СКР и "Кремлевской прачки" это неизвестно.