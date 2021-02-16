Вт, 16.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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  • Ратас: новые ограничения исправили бы ситуацию за пару недель
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Ратас: новые ограничения исправили бы ситуацию за пару недель

Юри Ратас ФОТО: Johanna Roos

Председатель Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас написал в социальных сетях, что если в дополнение к обычным мерам правительство реализует ограничения и усилит мониторинг их выполнения, то через две недели мы увидим улучшение ситуации, пишет Postimees. 

"Неужели мы действительно хотим жить в большой опасности заболеть? Рисковать здоровьем других? Выделяться худшими показателями в Европе? Уверен, что не хотим. Более того, в прошлом году я убедился, что мы можем ради самих себя и всех остальных проявлять бдительность, заботу и ответственность", - написал Ратас.

По его словам, cнова настало время уделять больше внимания своему повседневному поведению. «Если к тому же правительство вместе с научным советом реализует существующие ограничения и улучшит надзор за их выполнением, то через две недели мы увидим, что ситуация улучшилась», - объяснил Ратас. 

В комментариях к посту некоторые сказали, что ограничения, действующие в Эстонии, и так строгие, после чего Ратас поделился таблицей, которая, по его словам, указывает на то, что жители могут контролировать распространение вируса, не прерывая повседневную жизнь.

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