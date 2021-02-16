Ратас: новые ограничения исправили бы ситуацию за пару недель

"Неужели мы действительно хотим жить в большой опасности заболеть? Рисковать здоровьем других? Выделяться худшими показателями в Европе? Уверен, что не хотим. Более того, в прошлом году я убедился, что мы можем ради самих себя и всех остальных проявлять бдительность, заботу и ответственность", - написал Ратас.

По его словам, cнова настало время уделять больше внимания своему повседневному поведению. «Если к тому же правительство вместе с научным советом реализует существующие ограничения и улучшит надзор за их выполнением, то через две недели мы увидим, что ситуация улучшилась», - объяснил Ратас.