Три брата из Нарвы в один год стали чемпионами Эстонии по боксу

“Я в прошлом году ездил в Россию - два сбора со сборной России провел, потом еще поехал на Украину - это всё финансировал Олимпийский комитет Эстонии”, - рассказал Павел.

Но если отдельные турниры можно выбирать, то на титульные соревнования, на которых можно повысить свой международный рейтинг, в любом случае нужно ездить и изыскивать для этого средства. А поначалу нужно было изыскивать и смелость.

“Когда с Павлом мы поехали первый раз на Чемпионат Европы, президент Эстонского боксерского союза говорил - куда вы едете, вам там по соплям надают? - рассказывает Василий Каманин. - Тем не менее, мы прилетели в Ирландию, потратили две тысячи евро, привезли третье место. В эстонском боксе был промежуток, когда с десяток лет ничего ниоткуда не привозили, а после этого школьники стали ездить всё чаще и чаще, тренеры стали уделять этому внимание. Заездили! Надо ездить - тогда что-то будет. А если сидеть дома и думать, что там по соплям получишь, то и результатов не будет”.

Мама держит кулаки

Мать братьев Каманиных Светлана рассказывает, что не сразу приняла спорт, который выбрали ее сыновья.

“Для меня это был шок сначала. Мальчишки по девять-десять лет пошли заниматься, мутузить друг друга, - рассказала она. - Сначала были местные соревнования, и мне казалось, что это баловство. Но когда я впервый раз поехала “на Европу” с Семеном, смотрела все бои, я была под впечатлением. Семен проиграл, и я сказала тренеру - надо готовиться, мы ничем не хуже!”.

Светлана вспоминает, что увидела высокий уровень, увидела, как ребята увлечены боксом, и изменила свое отношение.

Когда мать не едет на соревнования, в квартире в Нарве образуется своеобразный спортбар - приходят друзья, и с чипсами и попкорном смотрят трансляцию боев.

“Я очень переживаю, когда смотрю, держу кулаки”, - рассказывает Светлана.

Сегодняшние чемпионы - будущие тренеры?

По словам Василия Каманина, небольшая поддержка молодежного бокса в Эстонии создает парадоксальную ситуацию - даже для успешных спортсменов спорт остается хобби, в то время как на ринге они встречаются с профессионалами.

“Им даже на работу не устроиться, потому что заведомо уволят - будут сборы, будут соревнования, и они поедут туда”, - рассуждает Василий Каманин.

Старшие братья Каманины продумывают свое будущее уже на дальнюю перспективу. Павел окончил гимназию и поступил в Тартуский университет, но бросил - тяжело было совмещать спорт и учебу.

“Сейчас появился шанс - в конце февраля будут отбирать десять лучших спортсменов Эстонии на заочное обучение, - говорит Павел. - До этого, скажем так, на физрука, можно было учиться только очно”.

Семен также хочет получить спортивное образование, продолжая соревноваться: