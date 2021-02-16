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Эва-Мария Лийметс
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Три брата из Нарвы в один год стали чемпионами Эстонии по боксу

Чемпионы Эстонии по боксу Семен (слева на фото), Федор и Павел, а также их отец Василий Каманин. ФОТО: Николай Андреев

В число лучших спортсменов Нарвы по итогам 2020 года вошла целая семья - рефери по боксу республиканской категории Василий Каманин и три его сына - Павел, Семен и Федор, которые в прошлом году стали чемпионами Эстонии по боксу в своих возрастах и весовых категориях. Как живет семья чемпионов, сами они рассказала Rus.Postimees за чашкой чая.

Начали с футбола, но оказались в боксе

Павлу 22 года, он выступает в категории до 69 кг. Павел призер Кубка мира нефтяных стран 2020 года, который проводился в России, призер Чемпионата Европы среди школьников 2013 года, многократный чемпион Эстонии.

Федору 14 лет, вес - до 54 кг. Он победитель многих отдельных турниров в России, двукратный чемпион Эстонии.

Семену 20 лет, вес - до 64 кг. Он семикратный чемпион Эстонии, дважды проходил в четвертьфинал Чемпионата Европы среди школьников.

Все трое занимаются в нарвской спортшколе PSK у тренера Василия Николаевича Панова, у которого в молодости тренировался и их отец Василий Каманин, который сейчас является боксерским рефери.

До того, как стать боксерами, братья любили смотреть бои самых известных боксеров мира по телевидению, ходили и на тренировки, но чтобы просто посмотреть, но главным их спортом был футбол.

Павел играл за местный футбольный клуб. Но, вспоминает он, ему не давали много игрового времени на поле. А в это время - в 2010 году - в городе проходил чемпионат Эстонии по боксу. Павел и Семен пошли посмотреть, да так и остались в боксе.

Самый младший из братьев Федор также сначала ходил на боксерские тренировки просто посмотреть. Но во втором классе решил заниматься уже серьезно.

Отец, менеджер и спонсор

Отец чемпионов Василий Каманин скромно говорит, что его заслуги почти нет в том, что сыновья стали серьезно заниматься боксом. Остальные члены семьи не согласны - Семен и Павел рассказывают, что на посмотреть на повлиявший на них чемпионат Эстонии 2010 года всё-таки пошли с отцом. А до этого ходили с ним на “Битву под Нарвой” и другие крупные турниры в городе. И с тренером сыновей познакомил отец.

“Когда пришло время уже больших соревнований - до Чемпионата Эстонии Паша дорос первый, потом до Чемпионата Европы - отец включился уже полностью и стал принимать очень большое участие”, - рассказывает Семен.

Сейчас Василий “работает” менеджером и главным спонсором своей “семейной команды” - организует выезды на международные соревнования, на сборы.

“Знаю, где когда соревнования, сборы, и уже от этого “пляшем” - подходит или нет, дорого или нет. Любим ездить, где нас бесплатно принимают, кормят, и нужно платить только за транспорт”, - улыбается Василий.

По его словам, такие льготные условия для боксеров есть только в России, поэтому именно там братья Каманины участвуют во многих турнирах. Сборы и турниры в России также дают возможность учиться у профессионалов, занимающих призовые места на уровне Европы и мира. Выезды на соревнования и сборы в европейские страны каждый раз становятся испытанием для семейного бюджета. По словам Семена, крупные соревнования длятся полторы-две недели, и Эстонский боксерский союз не может финансировать участие в них молодых спортсменов. Поддержка появляется для тех, кто выступает уже среди взрослых.

“Я в прошлом году ездил в Россию - два сбора со сборной России провел, потом еще поехал на Украину - это всё финансировал Олимпийский комитет Эстонии”, - рассказал Павел.

Но если отдельные турниры можно выбирать, то на титульные соревнования, на которых можно повысить свой международный рейтинг, в любом случае нужно ездить и изыскивать для этого средства. А поначалу нужно было изыскивать и смелость.

“Когда с Павлом мы поехали первый раз на Чемпионат Европы, президент Эстонского боксерского союза говорил - куда вы едете, вам там по соплям надают? - рассказывает Василий Каманин. - Тем не менее, мы прилетели в Ирландию, потратили две тысячи евро, привезли третье место. В эстонском боксе был промежуток, когда с десяток лет ничего ниоткуда не привозили, а после этого школьники стали ездить всё чаще и чаще, тренеры стали уделять этому внимание. Заездили! Надо ездить - тогда что-то будет. А если сидеть дома и думать, что там по соплям получишь, то и результатов не будет”.

Мама держит кулаки 

Мать братьев Каманиных Светлана рассказывает, что не сразу приняла спорт, который выбрали ее сыновья.

“Для меня это был шок сначала. Мальчишки по девять-десять лет пошли заниматься, мутузить друг друга, - рассказала она. - Сначала были местные соревнования, и мне казалось, что это баловство. Но когда я впервый раз поехала “на Европу” с Семеном, смотрела все бои, я была под впечатлением. Семен проиграл, и я сказала тренеру - надо готовиться, мы ничем не хуже!”.

Светлана вспоминает, что увидела высокий уровень, увидела, как ребята увлечены боксом, и изменила свое отношение.

Когда мать не едет на соревнования, в квартире в Нарве образуется своеобразный спортбар - приходят друзья, и с чипсами и попкорном смотрят трансляцию боев.

“Я очень переживаю, когда смотрю, держу кулаки”, - рассказывает Светлана.

Сегодняшние чемпионы - будущие тренеры?

По словам Василия Каманина, небольшая поддержка молодежного бокса в Эстонии создает парадоксальную ситуацию - даже для успешных спортсменов спорт остается хобби, в то время как на ринге они встречаются с профессионалами.

“Им даже на работу не устроиться, потому что заведомо уволят - будут сборы, будут соревнования, и они поедут туда”, - рассуждает Василий Каманин.

Старшие братья Каманины продумывают свое будущее уже на дальнюю перспективу. Павел окончил гимназию и поступил в Тартуский университет, но бросил - тяжело было совмещать спорт и учебу.

“Сейчас появился шанс - в конце февраля будут отбирать десять лучших спортсменов Эстонии на заочное обучение, - говорит Павел. - До этого, скажем так, на физрука, можно было учиться только очно”.

Семен также хочет получить спортивное образование, продолжая соревноваться:

“И тогда уже передавать свое мастерство молодым спортсменам. Не знаю, когда это будет, но я уже начинаю об этом задумываться. Мне 20 лет стукнуло, уже и до тренерства не далеко. И курсы на помощника тренера уже пройдены”.

Младший брат Федор пока держит в планах только Чемпионат Европы и надеется, что его повторно не отменят из-за коронавируса. Когда теперь пройдут Олимпийские игры, выступить на которых стремятся старшие братья, из-за многочисленных ограничений теперь тоже непонятно.

Цель придает сил

По словам Светланы, когда спортшколу закрыли на карантин, сыновья не знали, чем занять себя по вечерам.

“Выходили на пробежки, - рассказал Семен. - Тем более у нашего друга есть помещение, где можно было заниматься. Так что совсем без спорта мы не остались. А также был киберспорт - различные тактики, шутеры и так далее”.

Это после десяти лет занятий спорт стал неотъемлемой частью жизни. А бывало ли лениво, когда братья только начинали?

“Ставишь себе цель - и идешь, - рассказывает Павел. - Конечно, было тяжело. Когда мы учились в школе, в шесть мы ходили на зарядку, а к восьми надо было быть в школе. А вечером была тренировка”.

“В школе сидишь, спишь, а вечером - тренировка, - смеясь, добавил Семен. - Когда цель стоит, себя нетрудно заставить. Если это цель, которой ты реально хочешь добиться - выступить на Чемпионате Европы, например - у тебя звонит будильник, ты понимаешь, что не выспался, ты уставший еще после вчерашней тренировки. Но ты встаешь и бежишь”.

Также мотивируют друзья по тренировкам. Так, Семен “втянул” в спорт своего друга из соседнего дома Марка, который теперь уже шестикратный чемпион Эстонии среди школьников.

“Это уже рабочая схема - просто надо тренироваться, - говорит Василий Каманин. - Другие тренируются по три раза в неделю, мы - каждый день. Но когда мы приезжаем на сборы в Россию, например, оказывается, что мы по сравнению с ними вообще ничего не делаем”.

Семен после всех своих побед рассказывает, что действительно серьезных целей он еще не достиг:

“У меня было понимание, что это не то, чего я хотел. Я хочу взойти на пьедестал Чемпионата Европы, Чемпионата Мира, отобраться на Олимпийские игры”, - говорит Семен.

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