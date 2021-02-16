Полиция просит помощи в поисках 46-летнего мужчины

15 февраля в Центр тревоги сообщили, что родственники не выходили на связь с 46-летним Янаром, проживающим в Тарту, в течение суток. Он какое-то время не отвечал на звонки близких, сейчас у него выключен мобильный телефон.

Полиция, близкие, а также коллеги осматривают места, где может быть пропавший. Для получения дополнительной информации также связались со знакомыми мужчины, но пока, к сожалению, его местонахождение не установлено. Сбор дополнительной информации, которая может помочь в ходе поисков, продолжается и сегодня.

Янар. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Рост Янара около 180 сантиметров, он темноволосый, среднего телосложения, на нем может быть темно-зеленая куртка, синие джинсы и светло-коричневые сапоги.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении пропавшего, полиция просит сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112. Если Янар сам увидит это сообщения, его просят связаться с полицией.