Вт, 16.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
1 мин для прочтения

Галерея ⟩ Керсти Крахт после освобождения: это был интересный опыт

Бывший советник министра финансов Керсти Крахт сегодня днем была освобождена ​​из Таллиннской тюрьмы, пишет Postimees.

Крахт села во встретившую ее машину и уехала. Находившимся у здания тюрьмы репортерам она кратко прокомментировала, что нахождение под стражей было интересным опытом и что теперь он намерена продолжать свою жизнь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back