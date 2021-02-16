Галерея ⟩ Керсти Крахт после освобождения: это был интересный опыт
Бывший советник министра финансов Керсти Крахт сегодня днем была освобождена из Таллиннской тюрьмы, пишет Postimees.
Бывший советник министра финансов Керсти Крахт сегодня днем была освобождена из Таллиннской тюрьмы, пишет Postimees.
Крахт села во встретившую ее машину и уехала. Находившимся у здания тюрьмы репортерам она кратко прокомментировала, что нахождение под стражей было интересным опытом и что теперь он намерена продолжать свою жизнь.