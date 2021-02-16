«Хорошая жена». Юлия Навальная дала первое интервью глянцевому изданию

Статья под заголовком «Хорошая жена», которая отсылает к одноименному популярному американскому сериалу (жена прокурора, оказавшегося в эпицентре секс-скандала, возобновляет адвокатскую карьеру и преуспевает больше мужа), вышла в весеннем выпуске журнала Harper’s Bazaar. В редакционной вводке говорится о том, что главред журнала общался с Навальной 11 января. Тогда Навальный уже восстановился после отравления и комы, но еще не вернулся в Россию.

Политические действия самого Навального в интервью тактично обходят, но без политических вопросов все-таки не обошлись. Так, на вопрос интервьюера о том, может ли она в будущем стать общественной персоной, Юлия Навальная отвечает: «На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика».

Однако у супруги политика-блогера есть и своя законодательная программа. Она считает, что в России нужны законы, уравнивающие доходы мужчин и женщин. На законодательном уровне, по мнению Навальной, необходимо решать и проблему одиноких матерей, которые борются за своё существование. Также, уверена Юлия, государство должно выделять средства, чтобы бесплатный детский сад был доступен каждому ребенку.

Не обошлось без «модных» вопросов. Выяснилось, что Юлия Навальная любит одну марку одежды с Ксенией Собчак — Wos, но чаще носит платье за тысячу рублей из Zara.

Вспоминая августовский день, когда Алексей Навальный попал в больницу, его жена говорит, что сорвалась в аэропорт, не предупредив детей: «А когда дочка проснулась, она прислала мне сообщение: "Я прибежала к тебе в спальню сказать, что ты должна лететь, а тебя уже нет"». Уже в Германии Навальная часто приходила к мужу в палату, читала ему новости и ставила их любимые песни. «У нас есть «наши песни», например Perfect day в исполнении Duran Duran, или забавные: «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной» группы "Кино"», — рассказывает Юлия.

По ее словам, она трусиха и в катастрофические моменты намечает себе план действий, последний пункт в котором «дам себе волю и поплачу». «Но день заканчивается, все меняется — и оказывается, что и плакать уже не из-за чего. Готовила, готовила — и вот», — признаётся она.