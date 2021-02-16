Вт, 16.02.2021
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Март Хельме
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Первая страна ЕС получила китайскую COVID-вакцину Sinopharm

Sinopharmi vaktsiini karbi tootmisliinil Pekingis. ФОТО: Zhang Yuwei / Xinhua / CHINE NOUVELLE / SIPA / Scanpix

В Венгрию прибыла партия вакцины от COVID-19 Sinopharm, произведенной в Китае. Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая получила китайскую вакцину. Об этом сообщает Associated Press.

В Венгрию во вторник утром прибыла партия из 550 тысяч доз вакцины. Препарата достаточно для вакцинации 275 тысяч человек двумя дозами.

Правительство Венгрии рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.

В конце января Венгрия одобрила использование китайской вакцины на территории страны. Тем самым, Венгрия стала первой страной в ЕС, где разрешено использовать китайскую COVID-вакцину.

Добавим, что 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.  2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины. В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.

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