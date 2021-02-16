Первая страна ЕС получила китайскую COVID-вакцину Sinopharm

В Венгрию во вторник утром прибыла партия из 550 тысяч доз вакцины. Препарата достаточно для вакцинации 275 тысяч человек двумя дозами.

Правительство Венгрии рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.

В конце января Венгрия одобрила использование китайской вакцины на территории страны. Тем самым, Венгрия стала первой страной в ЕС, где разрешено использовать китайскую COVID-вакцину.