Первая страна ЕС получила китайскую COVID-вакцину Sinopharm

В Венгрию во вторник утром прибыла партия из 550 тысяч доз вакцины. Препарата достаточно для вакцинации 275 тысяч человек двумя дозами.
Правительство Венгрии рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.
Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.
В конце января Венгрия одобрила использование китайской вакцины на территории страны. Тем самым, Венгрия стала первой страной в ЕС, где разрешено использовать китайскую COVID-вакцину.
Добавим, что 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа. 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины. В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.