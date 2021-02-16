Вице-мэр Тарту заразился коронавирусом, половина горуправы — на самоизоляции

«Вчера утром все было нормально, пошел на работу. Около полудня я подумал, что зайду ненадолго домой. Жена сказала, что у меня глаза серые и странные. Я точно здоров?» — написал Леэс в социальных сетях.

«Я подошел к зеркалу и увидел, что глаза маленькие, как всегда. Может, немного устал. Но на всякий случай померил температуру. 37.2. Сразу поехать сдавать тест, больше контактов не было. Сегодня утром пришел положительный результат», — рассказал он.

Леэс сказал, что, проконсультировавшись с Департаментом здоровья, он сообщил тем, с кем близко контактировал в течение трех дней (с субботы по понедельник) о своей болезни. Насколько известно Леэсу, кроме мэра и двух вице-мэров, больше никому из сотрудников мэрии не приходилось оставаться дома из-за контактов с ним.