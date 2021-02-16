Вт, 16.02.2021
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Март Хельме
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  • Эстония
  • Вице-мэр Тарту заразился коронавирусом, половина горуправы — на самоизоляции
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Вице-мэр Тарту заразился коронавирусом, половина горуправы — на самоизоляции

Вице-мэр Тарту Михкель Леэс (слева) и мэр Урмас Клаас. ФОТО: Sille Annuk

Вице-мэр Тарту, отвечающий за социальную помощь и здравоохранение, Михкель Леэс объявил сегодня вечером на своей стене в Facebook, что он заразился коронавирусом. Сегодня мэр Урмас Клаас и вицы-мэры Рино Лайдре и Раймонд Тамм, оказавшиеся близкоконтактными, ушли в самоизоляцию, пишет Tartu Postimees.

«Вчера утром все было нормально, пошел на работу. Около полудня я подумал, что зайду ненадолго домой. Жена сказала, что у меня глаза серые и странные. Я точно здоров?» — написал Леэс в социальных сетях.

«Я подошел к зеркалу и увидел, что глаза маленькие, как всегда. Может, немного устал. Но на всякий случай померил температуру. 37.2. Сразу поехать сдавать тест, больше контактов не было. Сегодня утром пришел положительный результат», — рассказал он.

Леэс сказал, что, проконсультировавшись с Департаментом здоровья, он сообщил тем, с кем близко контактировал в течение трех дней (с субботы по понедельник) о своей болезни. Насколько известно Леэсу, кроме мэра и двух вице-мэров, больше никому из сотрудников мэрии не приходилось оставаться дома из-за контактов с ним.

Леэс сказал, что если в понедельник у него все еще была температура, то сегодня вечером температура спала, и самочувствие уже лучше.

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