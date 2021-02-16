Прокуратура может обжаловать решение освободить Тедера и Крахт

«Следователи за тот месяц, пока Хиллар Тедер и Керсти Крахт находились под стражей, смогли провести множество необходимых и неотложных следственных действий. Надеемся, что страхи, из-за которых мы просили об аресте подозреваемых, не оправдаются, а подозреваемые не будут представлять угрозы для следствия. Но, как подчеркнули и защитники с судом, прокуратура в случае изменившихся обстоятельств сможет вновь ходатайствовать об аресте подозреваемых», - сказал Перн BNS.
«Подчеркиваем, что суд предъявил подозрения в преступлениях Керсти Крахт и Хиллару Тедеру и до сегодняшнего дня считал их содержание под стражей оправданным. Мы основательно ознакомимся с сегодняшними позициями суда и затем решим, оспаривать ли решения суда», - отметил Перн.
Таллиннский окружной суд во вторник освободил из-под стражи Керсти Крахт, Хиллар Тедер при вступлении решения в силу будет переведен под электронный надзор.