Прокуратура может обжаловать решение освободить Тедера и Крахт

«Следователи за тот месяц, пока Хиллар Тедер и Керсти Крахт находились под стражей, смогли провести множество необходимых и неотложных следственных действий. Надеемся, что страхи, из-за которых мы просили об аресте подозреваемых, не оправдаются, а подозреваемые не будут представлять угрозы для следствия. Но, как подчеркнули и защитники с судом, прокуратура в случае изменившихся обстоятельств сможет вновь ходатайствовать об аресте подозреваемых», - сказал Перн BNS.