Фото ⟩ Три автомобиля попали в аварию: одного из пострадавших вырезали из машины

В 18.35 в Центр тревоги сообщили, что на 125-м километре шоссе Валга-Уулу, Пярнумаа, столкнулись три легковых автомобиля - Peugeot 508, Nissan Qashqai и Toyota Hilux.

"По первоначальным данным, 32-летний мужчина за рулем Peugeot двигался по проселочной дороге в сторону главной дороги, но не усел затормозить и врезался сбоку в автомобиль Nissan, который столкнулся с Toyota, ехавшей в противоположную сторону в направлении Килинги-Нымме", - сказал руководитель патруля пярнуского полицейского участка Альвар Вилль.

По первоначальной информации, в машинах было в общей сложности девять человек, двое из них пострадали - 32-летнюю женщину и 52-летнего мужчину. Человека, находившегося в Peugeot, пришлось вырезать из автомобиля. Скорая помощь доставила их в Пярнускую больницу. Также в машинах было трое детей, с ними все в порядке.

"Ночью, когда температуры низкие и гололед как на второстепенных, так и на основных дорогах, необходимо выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям. Определенно не стоит спешить, и для того, чтобы безопасно добраться до пункта назначения, необходимо считаться со всеми участниками дорожного движения и быть внимательным", - сказал он.

По словам дежурного пресс-секретаря полиции Марге Силлаотс, полиция регулирует движение на месте происшествия, движение перенаправлено на дорогу Лаади-Мяннику. "Все обстоятельства аварии выясняются", - сказала Силлаотс.