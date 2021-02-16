Вт, 16.02.2021
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В доме призрения загорелась котельная

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник вечером в городе Тапа в Ляэне-Вирумаа загорелась расположенная в подвале дома призрения Põllu Kodu котельная, люди не пострадали.

В 18.35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, сообщил спасательный департамент в Twitter. Горела расположенная в подвале котельная, люди не пострадали.

Спасатели потушили пожар. Жильцов на время пожара эвакуировали и поместили в теплый автобус, а теперь они могут вернуться в здание.

В тапаском отделении дома призрения Пыллу AS Hoolekandeteenused живут 30 человек с особыми психическими потребностями.

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