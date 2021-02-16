Вт, 16.02.2021
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Хельдур Меэритс
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Кая Каллас совершит свой первый зарубежный визит в Финляндию

Кая Каллас. ФОТО: Raul Mee/AP

Премьер-министр Кая Каллас в пятницу посетит Хельсинки и встретится со своей финской коллегой Санной Марин и президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Каллас обсудит с Марин кризис COVID-19, трансграничное передвижение между Эстонией и Финляндией и ускорение вакцинации в обеих странах, передала пресс-служба правительства. Кроме того, на встрече обсудят будущие отношения между Эстонией и Финляндией и темы предстоящего на следующей неделе заседания Европейского совета — это COVID-19, безопасность и внешние связи.

Главными темами встречи с Нийнистё станут коронавирусный кризис, трансатлантические связи и Россия.

Премьер-министр вернется в Эстонию в тот же день.

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