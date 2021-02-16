Кая Каллас совершит свой первый зарубежный визит в Финляндию

Каллас обсудит с Марин кризис COVID-19, трансграничное передвижение между Эстонией и Финляндией и ускорение вакцинации в обеих странах, передала пресс-служба правительства. Кроме того, на встрече обсудят будущие отношения между Эстонией и Финляндией и темы предстоящего на следующей неделе заседания Европейского совета — это COVID-19, безопасность и внешние связи.