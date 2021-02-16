Кая Каллас совершит свой первый зарубежный визит в Финляндию
Премьер-министр Кая Каллас в пятницу посетит Хельсинки и встретится со своей финской коллегой Санной Марин и президентом Финляндии Саули Нийнистё.
Премьер-министр Кая Каллас в пятницу посетит Хельсинки и встретится со своей финской коллегой Санной Марин и президентом Финляндии Саули Нийнистё.
Каллас обсудит с Марин кризис COVID-19, трансграничное передвижение между Эстонией и Финляндией и ускорение вакцинации в обеих странах, передала пресс-служба правительства. Кроме того, на встрече обсудят будущие отношения между Эстонией и Финляндией и темы предстоящего на следующей неделе заседания Европейского совета — это COVID-19, безопасность и внешние связи.
Главными темами встречи с Нийнистё станут коронавирусный кризис, трансатлантические связи и Россия.
Премьер-министр вернется в Эстонию в тот же день.