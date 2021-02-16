Ратас: если коэффициент распространения останется таким же высоким, это означает закрытие всего
По мнению бывшего премьер-министра Юри Ратас, в связи с ситуацией с коронавирусом нужно сократить время работы баров и ресторанов, передает Rus.ERR.
По мнению бывшего премьер-министра Юри Ратас, в связи с ситуацией с коронавирусом нужно сократить время работы баров и ресторанов, передает Rus.ERR.
"Сегодня мы видим, что можно до 21:00 находиться и в заведениях общественного питания. Думаю, что это слишком долго", - сказал ERR Юри Ратас.
Бывший глава правительства Ратас сообщил, что коэффициент распространения коронавируса R приблизился к 1,2, а он должен быть меньше единицы.
"Если показатель R останется таким же высоким, то это означает закрытие всего", - добавил Ратас.