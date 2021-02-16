Вт, 16.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Ратас: если коэффициент распространения останется таким же высоким, это означает закрытие всего
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Ратас: если коэффициент распространения останется таким же высоким, это означает закрытие всего

Премьер-министр Юри Ратас. ФОТО: Madis Veltman/

По мнению бывшего премьер-министра Юри Ратас, в связи с ситуацией с коронавирусом нужно сократить время работы баров и ресторанов, передает Rus.ERR.

"Сегодня мы видим, что можно до 21:00 находиться и в заведениях общественного питания. Думаю, что это слишком долго", - сказал ERR Юри Ратас.

Бывший глава правительства Ратас сообщил, что коэффициент распространения коронавируса R приблизился к 1,2, а он должен быть меньше единицы.

"Если показатель R останется таким же высоким, то это означает закрытие всего", - добавил Ратас.

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