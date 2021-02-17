Ср, 17.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
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Суле: мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь

  • Школы отправят удаленку, но вряд ли до конца года
  • Ситуация серьезная, нужны решительные меры
  • Локдаун нельзя исключать, но точно не завтра
  • Сейчас не время выяснять, кто проглядел проблему

Эстония по темпам роста заболеваемости covid-19 вышла на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к тысяче зараженных в день?

Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле

Фрагмент беседы:

– Насколько критична ситуация?  

– Вы уже отметили, что мы на первом месте по темпам роста заболеваемости.

Конечно, в такой ситуации никто не хочет быть первым. Это означает, что правительству придется серьезно думать, какие решения принять уже завтра.

Очевидно, что столь сложная ситуация не улучшится завтра утром. Одно дело, как будет действовать правительство, другое – что будем делать мы. От нас тоже зависит многое. Люди, соблюдайте правила безопасности! Ограничивайте контакты по числу и по времени, носите маски и т.д.

Ведите скучный образ жизни, поскольку именно это помогает в борьбе с вирусом.

– Кто проглядел проблему?

– Это мы будем обсуждать позже. Ситуацию невозможно держать под контролем на 100%. Это можно было наблюдать на примере разных стран.

Да, ситуация серьезная, нужны решительные меры. Искать виноватых – пока не время. Нужно действовать, чтобы взять коронавирус под контроль.

– Не принимать жесткие меры уже нельзя. Что конкретно ждет нас завтра? Школы отправятся на удаленку до конца года?

– Не уверен, что до конца года, но какие-то меры в отношении школ точно будут приняты. Об этом объявит глава правительства уже завтра.

– По данным ученых, 20-30% вируса разносится через школы…

– Согласен.

Сейчас больше всего заболевших добавляется за счет молодых людей до 19 лет. В отношении школ точно будут приняты ограничительные меры.

– На чем настаивали эксперты?

– Мнений много разных. Одно дело – ограничения, которые людям, конечно, не понравятся. Другое дело, чтобы они поняли, зачем это нужно.

–  Будет ли ужесточение карантинных мер по всей стране? Возможен ли второй весенний локдаун?

– Об этом пока рано говорить.

Думаю, что завтра такого (локдауна - прим.ред.) еще не будет. Но исключать этого нельзя. Все зависит от дальнейшего развития событий.

– Верное ли складывается впечатление, что сейчас никто ничего не знает? Население не знает, что нас ждет завтра. Ученые не знают, какие меры оправдают себя. Медики тоже сомневаются. Да и правительство не знает, что делать завтра. Так и есть?

– Такова реальность. Нечто подобное наблюдается во всем мире. Мы только можем отталкиваться от предыдущего опыта, но не знаем, как поведет себя коронавирус осенью.

Вакцины не хватает не только в Эстонии, но и во всем мире. С уверенностью можно сказать лишь то, что мы начали правильное дело. И есть надежда.

– А почему до сих пор привито менее 2% населения? Не слишком ли медленно мы движемся вперед? Не нужно ли нам бросить все силы на то, чтобы как Израиль достать вакцину из-под земли?

– Ну… скажем так: из-под земли вакцину не достанешь.

– Но Израиль же достал…

– Мы не Израиль!

Думаю, что и Израиль достал вакцину не из-под земли. Эстония приняла решение действовать вместе с Евросоюзом и поступила мудро. Мы маленькая страна и большего добиться не можем.

– То есть, мы не в силах форсировать ситуацию с вакцинированием?

– Нет!

– И вас совсем не смущает цифра в 2%?

– Раньше конца марта на эти цифры не стоит ориентироваться.

– А в конце марта мы уже ощутим эффект от вакцинирования?

– Очень надеюсь на это. Если работники больниц, скорой, семейные врачи, спасатели и полицейские, а также пожилые люди будут привиты, ситуация начнет стабилизироваться.

– Известно ли хотя бы приблизительно, какое количество людей уже обладает иммунитетом?

– Переболевших около 53,5 тысяч человек. Сколько из них обладают иммунитетом – точно неизвестно. Еще 23 тысячи человек уже привиты двумя уколами и 23 тысячи получили первый укол.

– Начали ли мы готовиться к следующей осени, когда эффект от вакцинации сойдет на нет?

– Начали, но пока рано говорить о том, что нужно делать. Ситуация во всем мире постоянно меняется, невозможно угадать, что будет в октябре.

Что касается дня сегодняшнего, то выводы очевидны:

Если количество заболевших не начнет снижаться, времени ждать уже нет.

– Ученые ТУ прогнозируют, что к 24 февраля мы будет иметь 1000 зараженных в день, к середине марта – 1500. Справятся ли больницы? 

– Думаю, что 1500 зараженных – это слишком много. Медицина выдержит, только сложнее придется другим больным.

– Плановое лечение могут закрыть в любой момент? 

– Не стоит запугивать людей. Ситуация и так не простая. Всё меняется, очаги заражения появляются и в самих больницах. Мы за этим следим.

Сегодня в больницах уже более 500 коронавирусных пациентов, и понятно, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Резервные койко-места есть.

Настораживает то, что опять началось ухудшение ситуации в Ида-Вирумаа. И всё больше зараженных в Харьюмаа.

Харьюмаа оказывает влияние на всю Эстонию. Если рост продолжится и дальше, ситуация станет критической, и тогда встанет вопрос о принятии самых суровых решений, как это было весной.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: всех на удаленку до конца учебного года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS
  • Насколько критична ситуация? Кто проглядел проблему?
  • Отправят ли всех школьников на удаленку до конца учебного года?
  • Будет ли ужесточение карантинных мер по всей стране? Есть ли быстрые решения?
  • Справятся ли больницы Эстонии с 1000-1500 зараженных в день?
  • Почему до сих пор привито менее 2% населения? Работает ли план вакцинации?
  • Когда появится эффект от вакцинирования? Какое число людей уже обладает иммунитетом?
  • Начали ли мы готовиться к следующей осени, когда эффект от вакцинации сойдет на нет?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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