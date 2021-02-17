Суле: мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь

Эстония по темпам роста заболеваемости covid-19 вышла на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к тысяче зараженных в день?
Очевидно, что столь сложная ситуация не улучшится завтра утром. Одно дело, как будет действовать правительство, другое – что будем делать мы. От нас тоже зависит многое. Люди, соблюдайте правила безопасности! Ограничивайте контакты по числу и по времени, носите маски и т.д.
Ведите скучный образ жизни, поскольку именно это помогает в борьбе с вирусом.
– Верное ли складывается впечатление, что сейчас никто ничего не знает? Население не знает, что нас ждет завтра. Ученые не знают, какие меры оправдают себя. Медики тоже сомневаются. Да и правительство не знает, что делать завтра. Так и есть?
– Такова реальность. Нечто подобное наблюдается во всем мире. Мы только можем отталкиваться от предыдущего опыта, но не знаем, как поведет себя коронавирус осенью.
Вакцины не хватает не только в Эстонии, но и во всем мире. С уверенностью можно сказать лишь то, что мы начали правильное дело. И есть надежда.