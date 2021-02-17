Суле: мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь

Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

Фрагмент беседы:

– Насколько критична ситуация?

– Вы уже отметили, что мы на первом месте по темпам роста заболеваемости.

Конечно, в такой ситуации никто не хочет быть первым. Это означает, что правительству придется серьезно думать, какие решения принять уже завтра. 170

Очевидно, что столь сложная ситуация не улучшится завтра утром. Одно дело, как будет действовать правительство, другое – что будем делать мы. От нас тоже зависит многое. Люди, соблюдайте правила безопасности! Ограничивайте контакты по числу и по времени, носите маски и т.д.

Ведите скучный образ жизни, поскольку именно это помогает в борьбе с вирусом. 170

– Кто проглядел проблему?

– Это мы будем обсуждать позже. Ситуацию невозможно держать под контролем на 100%. Это можно было наблюдать на примере разных стран.

Да, ситуация серьезная, нужны решительные меры. Искать виноватых – пока не время. Нужно действовать, чтобы взять коронавирус под контроль. 170

– Не принимать жесткие меры уже нельзя. Что конкретно ждет нас завтра? Школы отправятся на удаленку до конца года?

– Не уверен, что до конца года, но какие-то меры в отношении школ точно будут приняты. Об этом объявит глава правительства уже завтра.

– По данным ученых, 20-30% вируса разносится через школы…

– Согласен.

Сейчас больше всего заболевших добавляется за счет молодых людей до 19 лет. В отношении школ точно будут приняты ограничительные меры. 170

– На чем настаивали эксперты?

– Мнений много разных. Одно дело – ограничения, которые людям, конечно, не понравятся. Другое дело, чтобы они поняли, зачем это нужно.

– Будет ли ужесточение карантинных мер по всей стране? Возможен ли второй весенний локдаун?

– Об этом пока рано говорить.

Думаю, что завтра такого (локдауна - прим.ред.) еще не будет. Но исключать этого нельзя. Все зависит от дальнейшего развития событий. 170

– Верное ли складывается впечатление, что сейчас никто ничего не знает? Население не знает, что нас ждет завтра. Ученые не знают, какие меры оправдают себя. Медики тоже сомневаются. Да и правительство не знает, что делать завтра. Так и есть?

– Такова реальность. Нечто подобное наблюдается во всем мире. Мы только можем отталкиваться от предыдущего опыта, но не знаем, как поведет себя коронавирус осенью.

Вакцины не хватает не только в Эстонии, но и во всем мире. С уверенностью можно сказать лишь то, что мы начали правильное дело. И есть надежда. 170

– А почему до сих пор привито менее 2% населения? Не слишком ли медленно мы движемся вперед? Не нужно ли нам бросить все силы на то, чтобы как Израиль достать вакцину из-под земли?