В Министерстве юстиции предложили уменьшить максимальный предупредительный штраф за нарушение ПДД

Разработанные Министерством внутренних дел поправки в Закон о дорожном движении предусматривают повышение базовой ставки, по которой рассчитывается предупредительный или назначаемый за легкие нарушения штраф, с трех до пяти евро: это означает, что максимальный предупредительный штраф, назначаемый на основании зафиксированного камерой контроля скорости нарушения, вырастет со 190 до 300 евро, а назначаемый за легкие нарушения штраф - с 80 до 100 евро.

Министр юстиции Марис Лаури такое предложение не поддержала, а также отметила что предупредительный штраф все-таки является предупреждением, а не наказанием, поэтому, по ее мнению, также не совсем верным является подход, когда размер предупредительного штрафа привязан к минимальному размеру заработной платы.

Министр также отметила, что сейчас за превышение скорости на каждый километр в час взимается штраф в размере трех евро, а это значит, что максимальный предупредительный штраф (190 евро) можно назначить и при превышении скорости на 63 км/ч, хотя превышение максимальной разрешенной скорости более чем на 60 км/ч является нарушением, которое очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения, и следует проанализировать, какая доля таких нарушений оформляется в рамках общего или ускоренного производства.

По оценке Министерства юстиции, в связи с этим максимальный размер предупредительного штрафа следует, наоборот, снизить до 120 евро, поскольку это исключит возможность назначать такой штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч.