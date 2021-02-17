Планирующее строительство АЭС предприятие будет ходатайствовать о спецпланировке

Полученные от инвесторов средства пойдут на связанные со специальной планировкой затраты - например, предприятие еще до подачи ходатайства планирует заказать анализы влияния.

В качестве места под строительство АЭС рассматриваются Кабернеэме, Кунда и три разных места в волости Люганузе. Станция Fermi мощностью 300 мегаватт производила бы около одной пятой дневной потребности Эстонии в электроэнергии и около четверти — ночной.

По словам исполнительного директора предприятия Калева Каллеметса, государственная специальная планировка является единственной подходящей для АЭС категорией планировки.