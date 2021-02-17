Ср, 17.02.2021
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Вячеслав Иванов
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Планирующее строительство АЭС предприятие будет ходатайствовать о спецпланировке

Макет АЭС Fermi Energia. ФОТО: Madis Veltman

Планирующее строительство стоящей миллиард евро АЭС в Эстонии предприятие Fermi Energia привлекло миллион евро инвестиций и в течение года представит правительству ходатайство о специальной планировке, сообщает Rus.ERR.

Полученные от инвесторов средства пойдут на связанные со специальной планировкой затраты - например, предприятие еще до подачи ходатайства планирует заказать анализы влияния.

В качестве места под строительство АЭС рассматриваются Кабернеэме, Кунда и три разных места в волости Люганузе. Станция Fermi мощностью 300 мегаватт производила бы около одной пятой дневной потребности Эстонии в электроэнергии и около четверти — ночной.

По словам исполнительного директора предприятия Калева Каллеметса, государственная специальная планировка является единственной подходящей для АЭС категорией планировки.

Канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт сказал, что в марте министерство планирует созвать первую рабочую группу по ядерной технологии, чтобы вместе с ведомствами обсудить преимущества и перспективы ядерной энергетики в Эстонии.

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