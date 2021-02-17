В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире

"Число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться", – сообщается на сайте организации.

Всего за прошедшую неделю было выявлено 2 726 974 случаев COVID-19 и 81 340 летальных исходов. Наиболее заметный спад количества заражений фиксируется в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе – по 20%. В Европе снижение числа случаев коронавируса составило 18%, а в Северной и Южной Америке – 16%.

Снижение числа летальных случаев в Африке составило 21%, а в Северной Америке – 19%. В Европе смертность от инфекции уменьшилась на 13%.

В ВОЗ отметили, что значительное снижение числа летальных случаев происходит также в Юго-Восточной Азии (на 9%) и Восточном Средиземноморье (на 9%).