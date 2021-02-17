Кийк не поддержал предложение проводить вакцинацию в аптеках
Союз провизорских аптек предложил государству свою помощь в проведении вакцинации населения от коронавируса, но в Министерстве социальных дел инициативу не поддерживают, пишет Rus.ERR.
Союз провизорских аптек предложил государству свою помощь в проведении вакцинации населения от коронавируса, но в Министерстве социальных дел инициативу не поддерживают, пишет Rus.ERR.
"Вакцинацию должны проводить врачи и медперсонал, который прошел необходимое для этого обучение, и такие люди в Эстонии есть. К тому же у нас нет недостатка в местах для вакцинации. Имеются центры семейных врачей - порядка 400, у нас есть больницы, прививки делают и в домах попечения. То есть в ближайшие недели нет необходимости открывать новые пункты вакцинации. Вопрос, скорее, был в том, что у нас до сих пор не было достаточного количества вакцины", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк, а также добавил, что увеличение количество вакцин, а на этой неделе запасы Эстонии пополнятся на 29 670 доз, а также урегулирование организационных вопросов, позволят увеличить темпы вакцинации.
"Если говорить о ближайших неделях, то более 20 000 людей смогут получить вакцину, а если говорить о максимально возможном количестве, то это 100 000 человек в неделю, которые смогут пройти вакцинацию в семейных центрах, больницах, но у нас пока нет такого количества вакцин, чтобы провести такое масштабное вакцинирование", - отметил Кийк.
Ранее провизоры сообщили, что готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках девяти городов сразу, как только государство включит аптеки в программу вакцинирования.