Кийк не поддержал предложение проводить вакцинацию в аптеках

"Вакцинацию должны проводить врачи и медперсонал, который прошел необходимое для этого обучение, и такие люди в Эстонии есть. К тому же у нас нет недостатка в местах для вакцинации. Имеются центры семейных врачей - порядка 400, у нас есть больницы, прививки делают и в домах попечения. То есть в ближайшие недели нет необходимости открывать новые пункты вакцинации. Вопрос, скорее, был в том, что у нас до сих пор не было достаточного количества вакцины", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк, а также добавил, что увеличение количество вакцин, а на этой неделе запасы Эстонии пополнятся на 29 670 доз, а также урегулирование организационных вопросов, позволят увеличить темпы вакцинации.