В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

По данным медиков, пациент почувствовал сильную боль в области сердца, после чего сразу же вызвал скорую помощь. Приехавшие на вызов фельдшеры зафиксировали у мужчины первую клиническую смерть. Еще дважды сердце пациента останавливалось по дороге в больницу, однако врачам удавалось его реанимировать, пишет NEWSru.com .

Четвертая клиническая смерть наступила после госпитализации в больницу имени В. В. Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе. Оба раза врачам удавалось вернуть мужчину к жизни, после чего они успешно завершили операцию, открыв артерию, которая снабжает кровью сердце. В медицинском учреждении отметили, что в настоящее время пациент идет на поправку.