Оказавшаяся на свободе Крахт: тюрьма сделала меня умнее

Прокуратура может обжаловать решение освободить Тедера и Крахт

Ведущий госпрокурор Таави Перн во вторник вечером сказал в связи с освобождением из-под стражи подозреваемых в коррупционных преступлениях бизнесмена Хиллара Тедера и экс-советника министра финансов Керсти Крахт, что прокуратура взвесит обжалование решений окружного суда.

«Следователи за тот месяц, пока Хиллар Тедер и Керсти Крахт находились под стражей, смогли провести множество необходимых и неотложных следственных действий. Надеемся, что страхи, из-за которых мы просили об аресте подозреваемых, не оправдаются, а подозреваемые не будут представлять угрозы для следствия. Но, как подчеркнули и защитники с судом, прокуратура в случае изменившихся обстоятельств сможет вновь ходатайствовать об аресте подозреваемых», - сказал Перн.

«Подчеркиваем, что суд предъявил подозрения в преступлениях Керсти Крахт и Хиллару Тедеру и до сегодняшнего дня считал их содержание под стражей оправданным. Мы основательно ознакомимся с сегодняшними позициями суда и затем решим, оспаривать ли решения суда», - отметил Перн.