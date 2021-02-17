Ср, 17.02.2021
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Калле Лаанет
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Оказавшаяся на свободе Крахт: тюрьма сделала меня умнее

Волость Раэ, 16 февраля. На часах 15.30. Рядом со входом на территорию Таллиннской тюрьмы собралось множество журналистов. «Уже скоро», - перешептываются присутствующие. Час спустя все запрыгивают в машины, чтобы спрятаться от мороза, пишет Postimees.

Со стороны все происходящее выглядит довольно комично: на парковке тюрьмы стоит несколько машин с заведенными двигателями. И почти каждый раз, когда из тюрьмы выходит какая-то женщина, люди мгновенно выпрыгивают из машин, а затем разочарованные снова забираются обратно в тепло.

На парковке собралось пять экипажей журналистов, которые с замиранием сердца ждут появления в дверях проходной Керсти Крахт — советницы бывшего министра финансов Мартина Хельме, которая стала одним из главных действующих лиц крупного коррупционного скандала.

В какой-то момент в дверях появляется женщина в белом пальто, но при виде журналистов она решает зайти обратно в здание.

Наконец, на парковке Таллиннской тюрьмы появятся новенький BMW X5 и Mercedes-Benz, из которого выходит Оливер Няэс, присяжный адвокат Крахт, который приехал, чтобы встретиться со своим клиентом. Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кернер, приехавшие на BMW, которые планируют поговорить с Хилларом Тедером, который будет находится за решеткой еще как минимум 14 дней. Няэс, Кергандберг и Кернер проходят на территорию Таллиннской тюрьмы под щелчки фотоаппаратов.

Через какое-то время в дверях тюрьмы появляются Оливер Няэс и Керсти Крахт, которая уже успела переодеться в свою обычную одежду.

На вопрос журналиста Postimees о том, что Крахт планирует делать дальше, экс-советник министра финансов сообщает, что планирует жить обычной жизнью. Также Крахт сообщает журналистам, что обязательно даст подробные комментарии, но в другой раз.

«Должна признать, что тюрьма была интересным опытом! Я стала умнее», - сообщила Крахт, а также добавила, что за то время, что была в заключении, общалась только с адвокатом.

В прокуратуре были против освобождения Крахт, так как считали, что она может уничтожить возможные улики или манипулировать свидетелями. «Для прокуратуры я очень опасный человек», - говорит она с сарказмом.

Крахт не хочет давать объяснений по существу, но все же говорит, что не считает свое задержание оправданным. Вопросы, связанные с Хилларом Телером, Крахт оставляет без ответов: «Сегодня я ничего не буду говорить».

Напомним, что во вторник, 16 февраля, суд освободил Керсти Крахт и Хиллара Тедера из-под стражи.

Таллиннский окружной суд решил сегодня освободить из-под стражи подозревающихся в коррупции бывшего советника министра финансов Керсти Крахт и предпринимателя Хиллара Тедера, но это решение вступит в силу через 15 дней.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов Эрки Кергандберга и Сандры-Кристин Кярнер на арест Хиллара Тедера. Тедера освободят под электронный надзор. Но если прокуратура это решение обжалует, его возможное освобождение может быть отложено. В случае Керсти Крахт суд решил, что электронный надзор не нужен.

Решение об освобождении Тедера суд должен был принять еще на прошлой неделе, но вместо этого решил начать производство снова и обсудить этот вопрос еще раз, поскольку прокуратура не представила адвокатам необходимых доказательств.

Прокуратура может обжаловать решение освободить Тедера и Крахт

Ведущий госпрокурор Таави Перн во вторник вечером сказал в связи с освобождением из-под стражи подозреваемых в коррупционных преступлениях бизнесмена Хиллара Тедера и экс-советника министра финансов Керсти Крахт, что прокуратура взвесит обжалование решений окружного суда.

«Следователи за тот месяц, пока Хиллар Тедер и Керсти Крахт находились под стражей, смогли провести множество необходимых и неотложных следственных действий. Надеемся, что страхи, из-за которых мы просили об аресте подозреваемых, не оправдаются, а подозреваемые не будут представлять угрозы для следствия. Но, как подчеркнули и защитники с судом, прокуратура в случае изменившихся обстоятельств сможет вновь ходатайствовать об аресте подозреваемых», - сказал Перн.

«Подчеркиваем, что суд предъявил подозрения в преступлениях Керсти Крахт и Хиллару Тедеру и до сегодняшнего дня считал их содержание под стражей оправданным. Мы основательно ознакомимся с сегодняшними позициями суда и затем решим, оспаривать ли решения суда», - отметил Перн.

 С чего все началось?

12 января сотрудники Полиции безопасности по подозрению в совершении коррупционного преступления, связанного с развитием участка недвижимости Porto Franco, в числе прочих задержали предпринимателя Хиллара Тедера и бывшего советника министра финансов Керсти Крахт. Подозрения были предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и - как юридическому лицу - Центристской партии.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно предъявленному подозрению, существовала договоренность о том, что Хиллар Тедер пожертвует перед местными выборами Центристской партии до миллиона евро. В ответ Михаил Корб пообещал организовать право в пользу Porto Franco построить парковку на таллиннской городской территории. Как юридическое лицо, Центристская партия тоже получила подозрение в торговле влиянием власти.

Хиллар Тедер также подозревается в том, что собирался дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя воспользуется своей должностью советника министра, чтобы гарантировать Porto Franco льготные решения при использовании мер помощи от Kredex. Взятку дать не успели, поскольку Тедера и Крахт задержали сотрудники КаПо, отметила Государственная прокуратура.

Также Хиллара Тедера и Керсти Крахт подозревают к договоренности об отмывании денег, чтобы скрыть данную Тедером Крахт взятку.

Подозрения предъявлены еще двум предпринимателям.

14 января суд санкционировал арест Тедера и Крахт сначала на два месяца.

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