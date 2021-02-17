Вышедшая на свободу Крахт: тюрьма сделала меня умнее

Со стороны все происходящее выглядит довольно комично: на парковке тюрьмы стоит несколько машин с заведенными двигателями. И почти каждый раз, когда из тюрьмы выходит какая-то женщина, люди мгновенно выпрыгивают из машин, а затем разочарованные снова забираются обратно в тепло.
На парковке собралось пять экипажей журналистов, которые с замиранием сердца ждут появления в дверях проходной Керсти Крахт — советницы бывшего министра финансов Мартина Хельме, которая стала одним из главных действующих лиц крупного коррупционного скандала.
В какой-то момент в дверях появляется женщина в белом пальто, но при виде журналистов она решает зайти обратно в здание.
Наконец, на парковке Таллиннской тюрьмы появятся новенький BMW X5 и Mercedes-Benz, из которого выходит Оливер Няэс, присяжный адвокат Крахт, который приехал, чтобы встретиться со своим клиентом. Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кернер, приехавшие на BMW, которые планируют поговорить с Хилларом Тедером, который будет находится за решеткой еще как минимум 14 дней. Няэс, Кергандберг и Кернер проходят на территорию Таллиннской тюрьмы под щелчки фотоаппаратов.
Через какое-то время в дверях тюрьмы появляются Оливер Няэс и Керсти Крахт, которая уже успела переодеться в свою обычную одежду.
На вопрос журналиста Postimees о том, что Крахт планирует делать дальше, экс-советник министра финансов сообщает, что планирует жить обычной жизнью. Также Крахт сообщает журналистам, что обязательно даст подробные комментарии, но в другой раз.
«Должна признать, что тюрьма была интересным опытом! Я стала умнее», - сообщила Крахт, а также добавила, что за то время, что была в заключении, общалась только с адвокатом.
Прокуратура была против освобождения Крахт, так как считала, что она может уничтожить возможные улики или манипулировать свидетелями. «Для прокуратуры я очень опасный человек», - говорит она с сарказмом.
Крахт не хочет давать объяснений по существу, но все же говорит, что не считает свое задержание оправданным. Вопросы, связанные с Хилларом Тедером, Крахт оставляет без ответов: «Сегодня я ничего не буду говорить».
Напомним, что во вторник, 16 февраля, суд освободил Керсти Крахт и Хиллара Тедера из-под стражи.
Таллиннский окружной суд решил сегодня освободить из-под стражи подозревающихся в коррупции бывшего советника министра финансов Керсти Крахт и предпринимателя Хиллара Тедера, но это решение вступит в силу через 15 дней.
Суд удовлетворил жалобу адвокатов Эрки Кергандберга и Сандры-Кристин Кярнер на арест Хиллара Тедера. Тедера освободят под электронный надзор. Но если прокуратура это решение обжалует, его возможное освобождение может быть отложено. В случае Керсти Крахт суд решил, что электронный надзор не нужен.
Решение об освобождении Тедера суд должен был принять еще на прошлой неделе, но вместо этого решил начать производство снова и обсудить этот вопрос еще раз, поскольку прокуратура не представила адвокатам необходимых доказательств.