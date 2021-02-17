Ср, 17.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Футболисты "ПСЖ" нанесли крупное поражение "Барселоне" в плей-офф Лиги чемпионов

Лионель Месси в матче против "ПСЖ". ФОТО: Joan Monfort/AP

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" нанесли крупное поражение испанской "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Хет-трик Килиана Мбаппе обеспечил парижанам серьезную фору перед ответным матчем, пишет Newsru.

Встреча на арене "Камп Ноу" в Каталонии завершилась победой визитеров со счетом 4:1. В составе победителей три мяча забил Килиан Мбаппе (32', 65', 85'), еще один на счету Мойзе Кина (70'). Единственный гол "Барселоны" провел Лионель Месси, реализовав пенальти на 27-й минуте.

Мбаппе стал третьим игроком в истории, оформившим хет-трик в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов после Фаустино Асприльи и Андрея Шевченко.

В другом матче игрового вечера английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл немецкий " Лейпциг" благодаря голам Мохамеда Салаха (53') и Садио Мане (58').

Номинальным хозяином игры был "Лейпциг", однако матч состоялся в Будапеште, поскольку из-за коронавирусных ограничений немецкие власти отказались проводить его в Германии.

Ответные матчи в этих парах пройдут 10 марта на полях "ПСЖ" и "Ливерпуля".

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