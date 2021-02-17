Галерея ⟩ Суд аннулировал штраф Айвару Мяэ за сексуальные домогательства

21 октября прошлого года полиция приняла решение по производству о проступке в отношении Айвара Мяэ. «В ходе производства полиция доказала факт сексуального домогательства и назначила в качестве наказания денежный штраф», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

Несколько сотрудниц национальной оперы «Эстония» в конце июня выступили с заявлением, что директор «Эстонии» унижал их и сексуально домогался. В конце августа Мяэ подал заявление об уходе, которое совет национальной оперы удовлетворил.

Пауль Керес, присяжный адвокат Айвара Мяги, заявил на суде, что сексуальных домогательств не было. «Происшествия, за которое был наказан Айвар Мяги, не было. В то время он был в другом месте. Это плохо для них обернулось», - прокомментировал он.