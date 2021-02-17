Ср, 17.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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  • Суд аннулировал штраф Айвару Мяэ за сексуальные домогательства
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Галерея ⟩ Суд аннулировал штраф Айвару Мяэ за сексуальные домогательства

Сегодняшним постановлением Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, выписанный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвара Мяэ за сексуальные домогательства, пишет Postimees.

21 октября прошлого года полиция приняла решение по производству о проступке в отношении Айвара Мяэ. «В ходе производства полиция доказала факт сексуального домогательства и назначила в качестве наказания денежный штраф», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

Несколько сотрудниц национальной оперы «Эстония» в конце июня выступили с заявлением, что директор «Эстонии» унижал их и сексуально домогался. В конце августа Мяэ подал заявление об уходе, которое совет национальной оперы удовлетворил.

Пауль Керес, присяжный адвокат Айвара Мяги, заявил на суде, что сексуальных домогательств не было. «Происшествия, за которое был наказан Айвар Мяги, не было. В то время он был в другом месте. Это плохо для них обернулось», - прокомментировал он.

В настоящее время Айвар Мяэ работает руководителем проекта культурного центра Artium, который строится в Виймси, Харьюмаа.

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