За сутки была представлена треть от общего числа налоговых деклараций за прошлый год

Практически все поданные декларации были представлены в электронном виде.
В Налогово-таможенном департаменте отметили, что нагрузка на компьютерную систему в первый день подачи деклараций ожидаемо возросла, но во вторник ситуация нормализовалась, и система работала без сбоев и задержек.
Переплаченный подоходный налог начнут возвращать 26 февраля людям, которые подали электронные декларации, а 19 марта тем, кто предпочел подать бумажную декларацию. Если согласно декларации человеку нужно доплатить подоходный налог, то это нужно сделать к 1 октября.
В прошлом году ведомство вернуло переплаченный подоходный налог на сумму 189 млн евро, а доплатить подателям деклараций пришлось 58 млн евро налога.