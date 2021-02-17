Ср, 17.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • За сутки была представлена треть от общего числа налоговых деклараций за прошлый год
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За сутки была представлена треть от общего числа налоговых деклараций за прошлый год

Подача декларации о доходах. ФОТО: Sander Ilvest

15 февраля в Эстонии начался период подачи ежегодных налоговых деклараций, и к полудню 16 февраля в Налогово-таможенный департамент поступило 257 000 деклараций из ожидаемых в этом году 750 000, пишет Rus.ERR.

Практически все поданные декларации были представлены в электронном виде.

В Налогово-таможенном департаменте отметили, что нагрузка на компьютерную систему в первый день подачи деклараций ожидаемо возросла, но во вторник ситуация нормализовалась, и система работала без сбоев и задержек.

Переплаченный подоходный налог начнут возвращать 26 февраля людям, которые подали электронные декларации, а 19 марта тем, кто предпочел подать бумажную декларацию. Если согласно декларации человеку нужно доплатить подоходный налог, то это нужно сделать к 1 октября.

В прошлом году ведомство вернуло переплаченный подоходный налог на сумму 189 млн евро, а доплатить подателям деклараций пришлось 58 млн евро налога.

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